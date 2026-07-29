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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 29 Juli 2026 | 19.27 WIB

9 Cara Bicara Orang Bokek Tentang Keuangan yang Melarat Menurut Psikologi

Cara bicara orang bokek tentang keuangan yang melarat menurut psikologi / foto : Magnific/ tirachardz - Image

Cara bicara orang bokek tentang keuangan yang melarat menurut psikologi / foto : Magnific/ tirachardz

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang bokek sering memiliki cara bicara yang khas tentang keuangan.

Ucapan tersebut mencerminkan pola pikir yang membuat kondisi keuangan sulit membaik.

Kebiasaan berbicara secara negatif tentang uang bisa menciptakan siklus yang sulit diputus.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (29/7), berikut sembilan cara bicara negatif orang bokek tentang uang.

1. Menganggap uang sebagai sesuatu yang jahat

Sebagian orang berbicara seolah uang selalu siap merusak nilai moral setiap orang. Mereka menganggap uang secara otomatis identik dengan sifat serakah dan kotor.

Padahal uang hanyalah alat yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan berbeda.

Anggapan bahwa uang itu kotor membuat seseorang sulit membayangkan dirinya memilikinya lebih banyak.

2. Mengaku tidak akan pernah pandai mengelola uang

Pengakuan ini terdengar sepele, tetapi bisa berubah menjadi identitas jika terus diulang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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