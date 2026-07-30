Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 30 Juli 2026 | 18.17 WIB

11 Sifat Istimewa Orang yang Orang Baik Hati Menurut Psikologi, Jarang Ditemui!

Sifat istimewa orang yang orang baik hati menurut psikologi / foto : Magnific/ pressfoto - Image

Sifat istimewa orang yang orang baik hati menurut psikologi / foto : Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang baik hati memiliki sifat istimewa yang jarang dimiliki kebanyakan orang.

Sifat tersebut tercermin dari cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan sesama.

Kebaikan hati bukan sekadar bersikap ramah, melainkan cerminan karakter yang mendalam.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (30/7), berikut sebelas sifat istimewa yang biasa dimiliki orang berhati baik.

1. Jarang menghakimi

Orang berhati baik cenderung bersikap pengertian terhadap diri sendiri saat menghadapi kekurangan pribadi.

Mereka menyadari bahwa setiap orang berusaha menjadi versi terbaik meski menghadapi berbagai tantangan.

Kesadaran akan sisi manusiawi diri sendiri membuat mereka lebih mudah berempati pada orang lain.

Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki masalah dan kisah yang layak mendapat pengertian.

2. Tangguh dan cepat bangkit

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
9 Kebiasaan Orang yang Mudah Mendapat Kepercayaan Menurut Psikologi, Begini Tipsnya - Image
Kepribadian

9 Kebiasaan Orang yang Mudah Mendapat Kepercayaan Menurut Psikologi, Begini Tipsnya

Kamis, 30 Juli 2026 | 18.55 WIB

Pernah Merasa Seperti Keluar dari Tubuh? Psikolog Jelaskan Fenomena Out-of-Body Experience  - Image
Kesehatan

Pernah Merasa Seperti Keluar dari Tubuh? Psikolog Jelaskan Fenomena Out-of-Body Experience 

Kamis, 30 Juli 2026 | 15.33 WIB

Jangan Keliru! Simak dan Pahmi Tanda Ambisi Sehat yang Mulai Berubah Menjadi Delusi  - Image
Lifestyle

Jangan Keliru! Simak dan Pahmi Tanda Ambisi Sehat yang Mulai Berubah Menjadi Delusi 

Kamis, 30 Juli 2026 | 14.10 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore