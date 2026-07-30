11 Sifat Istimewa Orang yang Orang Baik Hati Menurut Psikologi, Jarang Ditemui!

Sifat istimewa orang yang orang baik hati menurut psikologi / foto : Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang baik hati memiliki sifat istimewa yang jarang dimiliki kebanyakan orang.
Sifat tersebut tercermin dari cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan sesama.
Kebaikan hati bukan sekadar bersikap ramah, melainkan cerminan karakter yang mendalam.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (30/7), berikut sebelas sifat istimewa yang biasa dimiliki orang berhati baik.
1. Jarang menghakimi
Orang berhati baik cenderung bersikap pengertian terhadap diri sendiri saat menghadapi kekurangan pribadi.
Mereka menyadari bahwa setiap orang berusaha menjadi versi terbaik meski menghadapi berbagai tantangan.
Kesadaran akan sisi manusiawi diri sendiri membuat mereka lebih mudah berempati pada orang lain.
Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki masalah dan kisah yang layak mendapat pengertian.
2. Tangguh dan cepat bangkit
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