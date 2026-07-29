SDM Rendah, Ini 10 Frasa Khas Orang Kurang Moral dan Etika Menurut Psikologi

Frasa khas orang kurang moral dan etika menurut psikologi./Magnific/ stockking
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang dengan moral lemah sering menggunakan frasa serupa dalam percakapan santai.
Ucapan tersebut biasanya bertujuan memanipulasi sekaligus melindungi citra diri mereka sendiri.
Standar yang mereka pegang terhadap perlakuan pada orang lain cenderung sangat rendah.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (29/7), berikut frasa khas orang kurang etika dan moral dalam percakapan santai sehari-hari.
1. “Semua orang juga melakukannya”
Tekanan sosial semacam ini ternyata tidak hanya dialami oleh remaja di lingkungan sekolah.
Orang dengan moral lemah sering mendesak orang lain melakukan hal yang sebenarnya tidak diinginkan.
Mereka berharap orang lain ikut membuat keputusan buruk agar merasa tidak sendirian melakukannya.
Cara ini menjadi taktik licik untuk menjebak orang lain dalam kebiasaan yang sebenarnya merugikan.
2. “Aku tidak bermaksud menyebar gosip, tapi...”
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