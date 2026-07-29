Ekspor Mobil Buatan Indonesia Tembus 251 Ribu Unit, Model Toyota Ini Paling Diburu Pasar Global

Sejumlah mobil yang akan di ekspor terparkir di IPCC Terminal Kendaraan, Pelabuhan Tanjung Priok. (Istimewa)
JawaPos.com - Industri otomotif Indonesia kembali menunjukkan daya saing di pasar internasional. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, ekspor mobil buatan dalam negeri terus tumbuh, dengan Toyota Indonesia menjadi penyumbang terbesar.
Model seperti Avanza, Veloz, Raize, hingga Yaris Cross menjadi tulang punggung ekspor, sementara kendaraan hybrid juga mencatat lonjakan permintaan di berbagai negara.
Kinerja ekspor kendaraan produksi Indonesia menunjukkan tren positif pada semester pertama 2026. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total ekspor kendaraan utuh atau completely built up (CBU) nasional mencapai 251.705 unit, meningkat 7,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari jumlah tersebut, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mencatat ekspor sebanyak 145.080 unit, atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan.
Angka tersebut sekaligus membuat Toyota berkontribusi sekitar 57,6 persen terhadap total ekspor mobil CBU Indonesia.
Presiden Direktur TMMIN, Nandi Julyanto, dalam keterangan resminya (29/7) menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara industri otomotif nasional, jaringan pemasok lokal, serta dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar global.
"Kolaborasi dengan lebih dari 760 pemasok lokal, termasuk pelaku industri kecil dan menengah (IKM), menjadi salah satu faktor penting yang menjaga kualitas sekaligus daya saing kendaraan produksi dalam negeri di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global," kata Nandi.
Dari sisi tujuan ekspor, kawasan Asia masih menjadi pasar utama kendaraan produksi Toyota Indonesia dengan kontribusi 57,8 persen dari total pengiriman.
Selanjutnya disusul kawasan Amerika yang menyerap 29,5 persen, sedangkan Timur Tengah berkontribusi sekitar 12 persen. Kendaraan produksi Indonesia juga telah dipasarkan ke lebih dari 100 negara yang tersebar di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Australia, hingga kawasan Oseania.
Secara akumulatif, sejak memulai kegiatan ekspor pada 1987, Toyota Indonesia telah mengirimkan 3.296.874 unit kendaraan ke berbagai negara.
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