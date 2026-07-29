Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 29 Juli 2026 | 17.55 WIB

Ekspor Mobil Buatan Indonesia Tembus 251 Ribu Unit, Model Toyota Ini Paling Diburu Pasar Global

Sejumlah mobil yang akan di ekspor terparkir di IPCC Terminal Kendaraan, Pelabuhan Tanjung Priok. (Istimewa) - Image

Sejumlah mobil yang akan di ekspor terparkir di IPCC Terminal Kendaraan, Pelabuhan Tanjung Priok. (Istimewa)

JawaPos.com - Industri otomotif Indonesia kembali menunjukkan daya saing di pasar internasional. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, ekspor mobil buatan dalam negeri terus tumbuh, dengan Toyota Indonesia menjadi penyumbang terbesar.

Model seperti Avanza, Veloz, Raize, hingga Yaris Cross menjadi tulang punggung ekspor, sementara kendaraan hybrid juga mencatat lonjakan permintaan di berbagai negara.

Kinerja ekspor kendaraan produksi Indonesia menunjukkan tren positif pada semester pertama 2026. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total ekspor kendaraan utuh atau completely built up (CBU) nasional mencapai 251.705 unit, meningkat 7,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mencatat ekspor sebanyak 145.080 unit, atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan.

Angka tersebut sekaligus membuat Toyota berkontribusi sekitar 57,6 persen terhadap total ekspor mobil CBU Indonesia.

Presiden Direktur TMMIN, Nandi Julyanto, dalam keterangan resminya (29/7) menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara industri otomotif nasional, jaringan pemasok lokal, serta dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk buatan Indonesia di pasar global.

"Kolaborasi dengan lebih dari 760 pemasok lokal, termasuk pelaku industri kecil dan menengah (IKM), menjadi salah satu faktor penting yang menjaga kualitas sekaligus daya saing kendaraan produksi dalam negeri di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global," kata Nandi.

Asia Jadi Pasar Terbesar

Dari sisi tujuan ekspor, kawasan Asia masih menjadi pasar utama kendaraan produksi Toyota Indonesia dengan kontribusi 57,8 persen dari total pengiriman.

Selanjutnya disusul kawasan Amerika yang menyerap 29,5 persen, sedangkan Timur Tengah berkontribusi sekitar 12 persen. Kendaraan produksi Indonesia juga telah dipasarkan ke lebih dari 100 negara yang tersebar di Asia, Afrika, Amerika Selatan, Australia, hingga kawasan Oseania.

Secara akumulatif, sejak memulai kegiatan ekspor pada 1987, Toyota Indonesia telah mengirimkan 3.296.874 unit kendaraan ke berbagai negara.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Kena Tarif Tambahan 10 Persen dari USTR AS, Ini Strategi Pemerintah Jaga Ekspor - Image
Bisnis

Kena Tarif Tambahan 10 Persen dari USTR AS, Ini Strategi Pemerintah Jaga Ekspor

Sabtu, 25 Juli 2026 | 18.30 WIB

Mendag Busan Bahas Ekspor Ban dengan Bridgestone, Siap Cari Solusi Hambatan Industri - Image
Bisnis

Mendag Busan Bahas Ekspor Ban dengan Bridgestone, Siap Cari Solusi Hambatan Industri

Rabu, 22 Juli 2026 | 23.20 WIB

Indonesia Buka Peluang Ekspor Sawit dan Kakao ke Belarus - Image
Ekonomi

Indonesia Buka Peluang Ekspor Sawit dan Kakao ke Belarus

Rabu, 1 Juli 2026 | 06.59 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore