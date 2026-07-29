Usai Di-OTT, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan Istrinya Jalani Pemeriksaan di Gedung KPK

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. (ANTARA/HO-Pemkab Pemalang)

JawaPos.com - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), langsung memeriksa Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, dan istrinya, dr. Noor Faizah Maenofi. Keduanya diperiksa di lantai dua gedung Merah Putih KPK, usai diamankan di dua tempat berbeda di Pemalang.

Belum diketahui, terkait kasus apa sang bupati dan istrinya diamankan lembaga antirasuah. Yang pasti keduanya tinggal menunggu status hukum yang akan disematkan penyidik KPK kepadanya, usai menjalani pemeriksaan intensif di gedung lembaga anti rasuah.

Di lain pihak, saat ini KPK dikabarkan kembali meringkus satu pihak lain yang dinilai terkait dengan perkara yang sama dengan Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Pihak tersebut akan sampai di lembaga antirasuah pada Rabu (29/7) siang nanti.

Untuk diketahui, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Kali ini, giliran Bupati Pemalang, Jawa Tengah Anom Widiyantoro yang disasar tim antirasuah pada Selasa (28/7).

Selain meringkus Anom, tim juga menangkap sejumlah pihak-pihak lain yang dinilai terkait dengan praktik rasuah yang dilakukan sejumlah pihak.

Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK menyita sejumlah uang sebagai barang bukti dalam perkara hukum yang sedang ditanganinya.