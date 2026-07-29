Mentalitas Monster Toni Firmansyah! Tak Takut Tergeser Persaingan Skuad Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026

Toni Firmansyah menegaskan persaingan skuad Persebaya Surabaya menjadi motivasi untuk terus berkembang sebelum menghadapi PSMS Medan. (Persebaya)
JawaPos.com - Toni Firmansyah memastikan Persebaya Surabaya tetap fokus berkembang jelang menghadapi PSMS Medan pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7).
Gelandang berusia 21 tahun itu tidak takut kehilangan tempat meski persaingan skuad Green Force semakin ketat setelah kehadiran sejumlah pemain baru.
Persebaya Surabaya membawa modal positif setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 pada pertandingan pembuka Grup B Piala Presiden 2026. Namun, Toni Firmansyah menegaskan kemenangan tersebut tidak membuat para pemain terlena karena masih ada banyak aspek permainan yang perlu diperbaiki.
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Pemain muda Persebaya Surabaya itu menyebut evaluasi langsung dilakukan setelah pertandingan melawan Persija Jakarta selesai. Menurut dia, tim pelatih bersama seluruh pemain melihat berbagai kekurangan agar penampilan berikutnya bisa lebih matang saat menghadapi PSMS Medan.
"Pertama-tama kami melakukan evaluasi terhadap pertandingan sebelumnya. Kami juga bersyukur bisa meraih hasil positif. Dari evaluasi itu, kami melihat apa saja yang masih menjadi kekurangan tim, lalu berusaha memperbaikinya agar bisa tampil lebih baik saat menghadapi PSMS Medan," ujar Toni Firmansyah.
Toni menilai proses adaptasi skuad Persebaya Surabaya bersama pelatih Bernardo Tavares terus menunjukkan perkembangan dari pertandingan ke pertandingan. Dia melihat para pemain mulai memahami pola permainan yang diinginkan pelatih, termasuk ketika melakukan transisi menyerang maupun bertahan.
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Persaingan di lini tengah Persebaya Surabaya musim 2026/2027 semakin menarik setelah klub mendatangkan beberapa pemain baru dengan kualitas dan pengalaman berbeda. Kondisi tersebut tidak membuat Toni Firmansyah merasa tertekan karena ia melihat persaingan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan.
Toni menganggap keberadaan pemain-pemain berkualitas dalam skuad menjadi keuntungan besar bagi perkembangan dirinya sebagai pemain muda. Dia memilih fokus bekerja keras dalam latihan daripada memikirkan kemungkinan kehilangan posisi utama di tim.
"Persaingan di dalam skuad berjalan dengan sangat sehat. Di setiap posisi ada pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman,” tandas Toni.
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