Jessica Wongso: Saya Doakan Ayah Mirna Suatu Hari Nanti Sadar, Tahu Kebenarannya

JawaPos.com - Jessica Kumala Wongso kembali menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap sahabatnya, Mirna Salihin, kendati majelis hakim telah menjatuhkan vonis 20 tahun penjara dalam perkara tersebut pada Oktober 2016 silam.

Meski telah menjalani hukuman penjara dalam kasus yang menyita perhatian publik selama bebeberapa tahun, Jessica mengatakan keyakinannya tidak pernah berubah. Hingga kini, ia tetap menyatakan tidak pernah membunuh Mirna.

Dalam pernyataannya, Jessica Wongso juga mengaku telah memaafkan ayah mendiang Mirna, Edi Darmawan Salihin, yang selama ini meyakini dirinya sebagai pelaku pembunuhan dan sangat membenci, bahkan memusuhinya. Menurut Jessica, ia memahami duka mendalam yang dirasakan Edi Darmawan sebagai seorang ayah yang kehilangan putri semata wayangnya.

"Saya memaafkan (ayah Mirna). Karena gimana ya? Saya juga merasakan kesedihan dia kehilangan anak," ujar Jessica Wongso di kanal YouTube Mereka Berbicara.

Jessica mengaku tidak ada keinginan khusus untuk bertemu atau berbincang secara langsung dengan Edi Darmawan setelah keluar dari dalam penjara usai dinyatakan bebas bersyarat. Namun, ia berharap suatu saat nanti ayah Mirna dapat melihat kembali perkara tersebut dari sudut pandang yang berbeda.

"Nggak pernah berpikir untuk ngobrol (dengan ayah Mirna). Tapi saya doakan supaya suatu hari nanti sadar lah, suatu hari nanti bisa berpendapat tidak seperti yang om selama ini yakini," ucap Jessica.

Jessica juga berharap kasus kematian Mirna dapat dikaji kembali secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Apalagi dalam perkara tersebut masih muncul ketidakjelasan, termasuk rekaman CCTV yang sudah dipotong-potong dan tidak ada hasil autopsi terhadap jenazah Mirna.

"Sebaiknya ditelaah lagi, dicari tahu lagi kebenarannya," katanya.