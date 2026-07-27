8 Kebiasaan yang Tanpa Sadar Bikin HP Android Cepat Panas

JawaPos.com - Pernah merasa HP Android tiba-tiba panas meski hanya dipakai untuk aktivitas ringan? Kondisi ini memang cukup umum terjadi, tetapi bukan berarti bisa dianggap sepele.

Suhu perangkat yang terlalu tinggi tidak hanya membuat penggunaan menjadi tidak nyaman, tetapi juga dapat mempercepat penurunan kesehatan baterai hingga memengaruhi performa ponsel secara keseluruhan.

Banyak pengguna mengira HP panas hanya disebabkan oleh usia perangkat yang sudah tua. Padahal, ada berbagai faktor lain yang sering kali tidak disadari.

Mulai dari kebiasaan penggunaan sehari-hari hingga pengaturan tertentu yang membuat prosesor bekerja lebih keras dari seharusnya.

Berikut 8 penyebab HP Android cepat panas beserta cara mengatasinya.

1. Terlalu Banyak Aplikasi Berjalan di Latar Belakang Tanpa disadari, puluhan aplikasi bisa tetap aktif meski sudah tidak digunakan. Aplikasi media sosial, pesan instan, hingga layanan lokasi terus bekerja di belakang layar untuk melakukan sinkronisasi data secara otomatis.

Jika jumlahnya terlalu banyak, prosesor dan RAM akan bekerja lebih keras sehingga suhu perangkat meningkat.

Kamu bisa mengatasinya dengan menutup aplikasi yang tidak diperlukan serta membatasi aktivitas latar belakang melalui menu pengaturan baterai atau aplikasi.

2. Bermain Game Terlalu Lama dengan Grafis Tinggi Game modern saat ini membutuhkan tenaga pemrosesan yang sangat besar, terutama untuk game dengan kualitas grafis tinggi dan frame rate tinggi.