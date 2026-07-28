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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.13 WIB

9 Kebiasaan Orang yang Merasa Kaya tapi Tak Memiliki Apa-apa Menurut Psikologi

Kebiasaan orang yang merasa kaya tapi tak memiliki apa-apa menurut psikologi / foto : Magnific/ 8photo - Image

Kebiasaan orang yang merasa kaya tapi tak memiliki apa-apa menurut psikologi / foto : Magnific/ 8photo

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa seseorang bisa merasa kaya meski tidak memiliki kekayaan besar secara materi.

Perasaan ini muncul lewat kebiasaan sederhana yang dijalani secara konsisten setiap hari mereka.

Banyak orang berhasil menikmati hidup berkecukupan tanpa kekayaan yang setara dengan standar umum masyarakat.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/7), berikut sembilan kebiasaan yang membuat seseorang merasa kaya dalam kehidupan sehari-hari.

1. Menjadikan kebersihan sebagai prioritas

Menghabiskan waktu untuk membersihkan rumah ternyata memberi dampak besar terhadap perasaan kaya seseorang.

Lingkungan yang berantakan sering mengingatkan pada tagihan dan pekerjaan yang belum selesai.

Ruang yang tertata rapi dengan segala sesuatu di tempatnya justru terasa mewah dan nyaman.

Rumah yang bersih juga berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik dan stres yang berkurang.

2. Membangun gaya sendiri, bukan mengikuti tren

Editor: Setyo Adi Nugroho
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