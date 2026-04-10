7 Hal yang Dilakukan Orang Saat Diam-Diam Berencana Mengakhiri Hubungan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Mengakhiri hubungan jarang terjadi secara tiba-tiba. Dalam banyak kasus, keputusan tersebut sudah dipikirkan jauh sebelumnya—bahkan ketika hubungan masih terlihat “baik-baik saja” dari luar.

Psikologi hubungan menunjukkan bahwa sebelum seseorang benar-benar pergi, ada perubahan perilaku yang cukup konsisten dan dapat diamati.

Dilansir dari Kamis (9/4), terdapat tujuh tanda yang sering muncul ketika seseorang diam-diam sedang bersiap mengakhiri hubungan:

1. Mulai Menarik Diri Secara Emosional

Salah satu tanda paling awal adalah berkurangnya keterlibatan emosional. Mereka tidak lagi antusias mendengarkan cerita pasangan, respons menjadi datar, dan empati terasa menurun.

Secara psikologis, ini disebut sebagai emotional disengagement, yaitu mekanisme perlindungan diri agar proses perpisahan nanti terasa tidak terlalu menyakitkan.

2. Mengurangi Komunikasi Secara Bertahap

Bukan langsung menghilang, tetapi komunikasi mulai dikurangi perlahan:

Balasan pesan lebih lama

Percakapan menjadi singkat dan fungsional

Tidak lagi memulai obrolan