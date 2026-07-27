Pernah Merasa Kangen dengan Tempat yang Belum Pernah Anda Kunjungi? Anda Mungkin Memiliki 8 Kepribadian Langka Ini

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasakan kerinduan mendalam terhadap tempat yang belum pernah Anda datangi?

Seolah-olah hati Anda tertarik oleh bayangan pegunungan jauh, lorong-lorong kota tua, atau pantai asing yang hanya pernah Anda lihat lewat layar?

Perasaan ini sering disebut dengan istilah fernweh dalam bahasa Jerman—yang secara harfiah berarti "rindu akan tempat yang jauh".

Ini bukan hanya sekadar keinginan untuk liburan, melainkan dorongan emosional yang kuat seolah Anda memiliki keterikatan spiritual dengan tempat yang asing.

Psikologi melihat fenomena ini sebagai indikasi dari kepribadian yang unik dan langka.

Mereka yang sering merasa kangen dengan tempat yang belum pernah dikunjungi biasanya memiliki susunan karakter yang tidak umum dan sangat dalam.

Dilansir dari Geediting, terdapat 8 kepribadian langka yang mungkin Anda miliki jika Anda sering merasakan rindu semacam ini:

1. High Openness to Experience

Orang dengan tingkat keterbukaan terhadap pengalaman yang tinggi cenderung haus akan hal-hal baru, budaya asing, dan petualangan intelektual.