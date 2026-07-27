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Irfan Ferdiansyah
Senin, 27 Juli 2026 | 21.40 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Perlahan Menarik Diri dari Dunia Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Menunjukkan 6 Kepribadian

seseorang yang menarik diri../Freepik/krakenimages.com - Image

seseorang yang menarik diri../Freepik/krakenimages.com

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, banyak orang mengalami perubahan dalam cara mereka menjalani hidup, terutama dalam hal interaksi sosial. 

Ada yang tetap aktif dan penuh energi, sementara yang lain perlahan menarik diri dari dunia luar, memilih untuk hidup lebih tenang, menyendiri, dan lebih selektif dalam membangun hubungan.

Fenomena ini bukan semata-mata akibat fisik yang menurun, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan psikologis dan kepribadian.

Dilansir dari Geediting, menurut psikologi, orang-orang yang secara perlahan menarik diri dari dunia cenderung menunjukkan enam tipe kepribadian yang khas. 

Ini bukan berarti mereka menjadi “anti-sosial” atau bermasalah secara mental, namun lebih mencerminkan proses alami dalam menghadapi tahap kehidupan yang berbeda. 

Berikut enam kepribadian tersebut:

1. Introvert Reflektif

Kepribadian ini ditandai dengan kecenderungan untuk menikmati kesendirian dan merenung lebih dalam. 

Seiring bertambahnya usia, orang dengan tipe ini cenderung lebih menikmati waktu sendiri dibandingkan berada dalam keramaian. 

Mereka menemukan kedamaian dalam keheningan dan lebih suka memikirkan makna hidup, pengalaman masa lalu, dan rencana masa depan dengan tenang.

Editor: Hanny Suwindari
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