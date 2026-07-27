Tumbuh di Keluarga Broken Home? Ini 7 Ciri Kepribadian yang Mungkin Muncul

JawaPos.com – Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, cara berpikir, dan pola hubungan seseorang. Dalam kajian psikologi, pengalaman tumbuh di keluarga yang mengalami konflik berkepanjangan, perpisahan, atau kondisi yang sering disebut broken home dapat memengaruhi perkembangan emosional setiap individu.

Namun, dampak tersebut tidak selalu sama pada setiap orang. Ada yang tumbuh menjadi pribadi lebih tangguh dan mandiri, sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan dalam membangun rasa percaya, mengelola emosi, atau menjalin hubungan dengan orang lain.

Psikologi menjelaskan bahwa pengalaman masa kecil bukan satu-satunya faktor yang membentuk karakter seseorang. Dukungan sosial, lingkungan, serta pengalaman hidup setelahnya juga berperan besar dalam perkembangan kepribadian.

Karena itu, memahami berbagai karakteristik yang mungkin muncul dapat membantu seseorang mengenali dirinya sendiri maupun orang lain dengan lebih baik, tanpa memberikan stigma terhadap mereka yang berasal dari latar belakang keluarga tertentu.

Dilansir dari GE Editing, berikut tujuh ciri kepribadian yang kerap ditemukan pada sebagian orang yang tumbuh di keluarga broken home menurut perspektif psikologi.

1. Ketahanan mental yang kuat

Anak-anak yang mengalami perceraian orangtua sering kali mengembangkan ketahanan mental yang luar biasa kuat.

Mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan besar dalam hidup seperti perpindahan rumah, jadwal yang berbeda, dan dinamika keluarga yang berubah.

Proses adaptasi ini melatih mereka untuk bangkit dari kesulitan dan menghadapi tantangan dengan lebih baik.