Bukan Sekadar Malu, Ini 7 Tanda Anda Terjebak dalam Toxic Shame

JawaPos.com – Pernahkah Anda merasa bahwa sebuah kesalahan bukan hanya sesuatu yang Anda lakukan, tetapi justru membuat Anda merasa diri Anda sepenuhnya buruk? Jika pernah, bisa jadi Anda sedang mengalami bentuk rasa malu yang lebih dalam atau dikenal sebagai toxic shame.

Berbeda dengan rasa bersalah biasa yang mendorong seseorang untuk memperbaiki kesalahan, toxic shame justru menyerang cara seseorang memandang dirinya sendiri. Perasaan ini dapat membuat seseorang merasa tidak cukup baik, tidak pantas dicintai, atau sulit menerima dirinya sendiri.

Rasa malu yang sehat sebenarnya memiliki manfaat karena dapat membantu seseorang belajar dari kesalahan dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, toxic shame bekerja dengan cara berbeda karena membuat seseorang terus terjebak dalam kritik terhadap diri sendiri.

Kondisi ini sering muncul dalam bentuk pikiran negatif yang berulang, rasa tidak percaya diri, ketakutan terhadap penilaian orang lain, hingga kebiasaan menyalahkan diri secara berlebihan. Jika dibiarkan, perasaan tersebut dapat memengaruhi hubungan sosial dan kesehatan emosional.

Mengenali tanda-tanda toxic shame menjadi langkah penting untuk memahami kondisi diri dan mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri.

Dirangkum dari kanal YouTube Psych2Go, berikut tujuh ciri seseorang yang mungkin sedang mengalami toxic shame serta langkah awal untuk membantu menyembuhkan luka batin tersebut.

1. Anda Menyembunyikan Diri Sejati Anda Banyak orang merasa harus menyembunyikan jati diri mereka karena takut ditolak.

Ketika Anda terbiasa menutupi bagian diri yang paling otentik, maka Anda secara tidak sadar sedang memberi kekuatan pada rasa malu yang beracun.

Ini bisa dimulai sejak kecil, dari pengalaman ditolak atau dikritik oleh orang-orang terdekat.