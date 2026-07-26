3 Strategi yang Jarang Diketahui Banyak Orang yang Ternyata Dapat Mengoptimalkan Kekuatan Anda Menurut Psikologi

seseorang yang mengoptimalkan kekuatannya / foto: Magnific/javi_indy

JawaPos.com - Setiap orang memiliki kekuatan unik. Namun, ironisnya, sebagian besar dari kita justru lebih sibuk memperbaiki kelemahan daripada mengembangkan kelebihan yang sudah dimiliki. Psikologi modern menunjukkan bahwa seseorang akan berkembang jauh lebih cepat ketika ia memahami, memanfaatkan, dan mengoptimalkan kekuatannya dibanding hanya berusaha menjadi "cukup baik" di semua bidang.

Penelitian dalam bidang psikologi positif bahkan menemukan bahwa individu yang secara konsisten menggunakan kekuatan pribadinya cenderung memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi, produktivitas lebih baik, hubungan sosial yang lebih sehat, dan ketahanan mental yang lebih kuat.



Sayangnya, ada beberapa strategi psikologis yang jarang dibahas, padahal terbukti efektif membantu seseorang menemukan potensi terbaiknya.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (26/7), terdapat tiga strategi tersebut secara mendalam beserta alasan ilmiah mengapa strategi ini bekerja.



1. Berhenti Bertanya "Apa Kelemahan Saya?" dan Mulailah Bertanya "Kapan Saya Merasa Paling Hidup?"



Kebanyakan orang mengenali dirinya melalui daftar kekurangan.



Saya kurang percaya diri.

Saya tidak pandai berbicara.

Saya kurang disiplin.



Padahal psikologi positif memiliki pendekatan yang berbeda. Menurut Martin Seligman dan Christopher Peterson, kekuatan seseorang sering kali muncul ketika ia merasa sangat berenergi saat melakukan suatu aktivitas.



Fenomena ini dikenal sebagai signature strengths, yaitu kekuatan alami yang membuat seseorang merasa lebih hidup, lebih fokus, dan menikmati prosesnya.



Misalnya:



Ada orang yang mampu berbicara selama berjam-jam tanpa merasa lelah.

Ada yang sangat menikmati menyusun strategi.

Ada yang selalu bersemangat ketika membantu orang lain.

Ada pula yang sangat cepat memahami pola atau memecahkan masalah.



Sering kali kita menganggap kemampuan tersebut sebagai sesuatu yang biasa karena terasa alami. Padahal justru di situlah kekuatan terbesar kita berada.



Cara menerapkannya



Selama satu minggu, tuliskan aktivitas yang membuat Anda:



lupa waktu,

merasa penuh energi,

menikmati proses meski tidak mendapat imbalan,

ingin mengulanginya lagi.



Setelah beberapa hari, Anda akan mulai melihat pola.



Misalnya ternyata Anda selalu antusias ketika menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Itu bisa menjadi tanda bahwa kekuatan utama Anda adalah kemampuan mengajar atau berkomunikasi.



Mengapa strategi ini efektif?



Otak manusia cenderung mengeluarkan energi lebih sedikit ketika melakukan aktivitas yang sesuai dengan kekuatan alaminya. Akibatnya performa meningkat tanpa harus memaksakan diri secara berlebihan.



2. Gunakan Prinsip "Positive Feedback Loop" untuk Memperbesar Kekuatan



Sebagian orang percaya bahwa bakat adalah sesuatu yang tetap.



Padahal psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui siklus umpan balik positif.



Siklus tersebut bekerja seperti ini:



Kekuatan → Hasil Baik → Kepercayaan Diri → Latihan Lebih Banyak → Kemampuan Meningkat → Hasil Semakin Baik.



Masalahnya, banyak orang berhenti di tahap pertama.



Mereka memiliki potensi tetapi tidak pernah mengembangkannya secara sengaja.



Sebagai contoh:



Seseorang pandai berbicara di depan umum.



Karena merasa "sudah cukup bisa", ia jarang mengambil kesempatan berbicara.



Akhirnya kemampuannya stagnan.



Sebaliknya, orang lain yang terus mencari kesempatan presentasi, mengikuti seminar, atau menjadi moderator akan berkembang jauh lebih cepat meski awalnya tidak terlalu berbakat.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai self-reinforcing cycle.



Semakin sering kekuatan digunakan, semakin kuat jaringan saraf yang mendukung kemampuan tersebut.



Cara menerapkannya



Setiap kali menemukan aktivitas yang menjadi kekuatan Anda:



tingkatkan frekuensinya,

cari tantangan yang sedikit lebih sulit,

minta umpan balik,

evaluasi hasilnya.



Dengan cara ini, kemampuan berkembang secara bertahap tanpa terasa membebani.



Mengapa strategi ini efektif?



Otak memiliki sifat neuroplasticity, yaitu kemampuan membentuk koneksi baru berdasarkan pengalaman yang berulang.



Semakin sering sebuah kemampuan digunakan, semakin efisien otak menjalankannya.



3. Bangun Identitas Berdasarkan Kekuatan, Bukan Prestasi



Inilah strategi yang paling jarang diketahui.



Banyak orang membangun identitas berdasarkan hasil.



Misalnya:



Saya berhasil karena mendapat promosi.

Saya pintar karena nilai saya tinggi.

Saya percaya diri karena dipuji.



Masalahnya, ketika hasil tersebut hilang, rasa percaya diri ikut menghilang.



Psikologi menyarankan pendekatan yang berbeda.



Bangun identitas berdasarkan karakter dan kekuatan yang selalu dapat Anda bawa ke mana pun.



Contohnya:



Daripada berkata:



"Saya sukses karena perusahaan saya besar."



Lebih baik katakan:



"Saya adalah orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan tenang."



Atau:



"Saya adalah pembelajar yang cepat."



Atau:



"Saya selalu berusaha membantu orang lain berkembang."



Dengan cara ini, identitas tidak bergantung pada situasi eksternal.



Saat menghadapi kegagalan, Anda tetap merasa memiliki nilai karena kekuatan tersebut masih ada dalam diri Anda.



Konsep ini sejalan dengan teori self-concept, yang menjelaskan bahwa identitas yang stabil membuat seseorang lebih tangguh menghadapi tekanan hidup.



Cara menerapkannya



Tuliskan lima kalimat yang menggambarkan kekuatan diri Anda.



Contoh:



Saya adalah orang yang mudah belajar hal baru.

Saya mampu berpikir logis.

Saya senang membantu orang lain.

Saya kreatif menemukan solusi.

Saya tetap tenang saat menghadapi tekanan.



Bacalah kembali setiap pagi sebelum memulai aktivitas.



Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk mengingatkan otak mengenai identitas positif yang ingin diperkuat.



Mengapa strategi ini efektif?



Menurut psikologi kognitif, keyakinan yang sering diulang akan memengaruhi keputusan sehari-hari.



Ketika Anda melihat diri sebagai seorang pembelajar, Anda lebih berani mencoba hal baru.



Ketika Anda melihat diri sebagai pemecah masalah, Anda lebih tenang menghadapi tantangan.



Lama-kelamaan perilaku akan mengikuti identitas tersebut.



Kesalahan yang Sering Dilakukan



Banyak orang gagal mengoptimalkan kekuatannya karena beberapa kebiasaan berikut:



Terlalu fokus membandingkan diri dengan orang lain.

Menghabiskan sebagian besar waktu untuk memperbaiki kelemahan.

Menganggap kemampuan alami sebagai sesuatu yang tidak istimewa.

Menunggu motivasi sebelum mulai berkembang.

Takut gagal sehingga enggan mencoba kesempatan baru.



Padahal kekuatan terbesar sering kali tumbuh melalui latihan yang konsisten, bukan karena bakat semata.



Kesimpulan



Mengoptimalkan kekuatan diri bukan berarti mengabaikan kelemahan, tetapi memahami bahwa setiap orang memiliki potensi unik yang dapat menjadi sumber keberhasilan dan kepuasan hidup.



Tiga strategi psikologi yang jarang diketahui namun sangat efektif adalah:



Mengenali momen ketika Anda merasa paling hidup dan berenergi.

Memperbesar kekuatan melalui siklus umpan balik positif dan latihan yang konsisten.

Membangun identitas berdasarkan kekuatan pribadi, bukan semata-mata prestasi.



Ketika Anda mulai fokus pada apa yang sudah menjadi kelebihan alami, proses berkembang akan terasa lebih menyenangkan, lebih berkelanjutan, dan sering kali menghasilkan pencapaian yang jauh lebih besar daripada sekadar memperbaiki kelemahan.



