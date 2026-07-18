6 Strategi untuk Mempermudah Putus Cinta: Cara Putus dengan Seseorang Tanpa Menyakiti Perasaan Menurut Psikologi

seseorang yang berusaha tidak menyakiti perasaan saat putus cinta. (magnific)

JawaPos.com - Mengakhiri sebuah hubungan asmara bukanlah hal yang mudah. Baik hubungan yang telah berlangsung beberapa bulan maupun bertahun-tahun, keputusan untuk berpisah sering kali dipenuhi rasa bersalah, sedih, takut menyakiti pasangan, hingga kekhawatiran akan reaksi yang akan muncul. Banyak orang akhirnya memilih bertahan dalam hubungan yang sudah tidak sehat hanya karena tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya dengan baik.



Menurut psikologi, putus cinta memang dapat memicu berbagai emosi negatif, baik bagi pihak yang mengakhiri hubungan maupun yang diputuskan. Namun, cara penyampaian keputusan memiliki pengaruh besar terhadap proses penerimaan dan pemulihan emosional kedua belah pihak.



Tidak ada cara yang benar-benar bebas rasa sakit untuk mengakhiri hubungan. Akan tetapi, ada beberapa strategi yang dapat mengurangi luka emosional, menjaga rasa hormat, serta membantu masing-masing pihak melanjutkan hidup dengan lebih sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (18/7), terdapat enam strategi yang direkomendasikan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi komunikasi dan hubungan interpersonal.



1. Pastikan Keputusan Sudah Dipikirkan dengan Matang



Sebelum mengajak pasangan berbicara, luangkan waktu untuk mengevaluasi alasan mengapa Anda ingin mengakhiri hubungan.



Psikologi menyebut proses ini sebagai self-reflection, yaitu kemampuan memahami kebutuhan, nilai, dan kondisi emosional diri sendiri. Banyak orang mengambil keputusan saat sedang marah atau kecewa sesaat. Akibatnya, mereka menyesal beberapa hari kemudian dan kembali menghubungi mantan pasangannya.



Tanyakan beberapa hal berikut kepada diri sendiri:



Apakah masalah ini masih bisa diperbaiki?

Sudahkah saya mengomunikasikan keluhan kepada pasangan?

Apakah hubungan ini lebih banyak membawa kebahagiaan atau justru tekanan?

Apakah saya bertahan hanya karena takut sendirian?



Semakin jelas alasan Anda, semakin mudah menyampaikan keputusan tanpa terkesan berubah-ubah.



2. Pilih Waktu dan Tempat yang Tepat



Lingkungan saat percakapan berlangsung sangat memengaruhi respons emosional seseorang.



Hindari mengakhiri hubungan ketika:



pasangan sedang menghadapi ujian,

kehilangan anggota keluarga,

mengalami tekanan pekerjaan,

sedang marah besar.



Pilih tempat yang tenang, nyaman, dan memiliki privasi. Bila hubungan berlangsung cukup serius, sebaiknya lakukan pembicaraan secara langsung dibandingkan melalui pesan singkat atau telepon.



Psikolog komunikasi menjelaskan bahwa interaksi tatap muka memungkinkan seseorang membaca ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh sehingga mengurangi risiko salah paham.



Namun apabila hubungan bersifat abusif, mengandung kekerasan, atau membuat Anda merasa tidak aman, keselamatan harus menjadi prioritas. Dalam kondisi tersebut, mengakhiri hubungan melalui media komunikasi atau dengan pendamping bukanlah tindakan yang salah.



3. Gunakan Kalimat "Saya" daripada Menyalahkan Pasangan



Kesalahan yang sering terjadi saat putus cinta adalah mengubah percakapan menjadi ajang saling menyalahkan.



Daripada mengatakan:



"Kamu selalu egois."



Lebih baik gunakan:



"Saya merasa kebutuhan saya dalam hubungan ini sudah tidak terpenuhi."



Atau:



"Saya merasa kita memiliki tujuan hidup yang berbeda."



Teknik ini dikenal sebagai I-Statement dalam psikologi komunikasi.



Kalimat seperti ini memiliki beberapa manfaat:



mengurangi sikap defensif,

membuat lawan bicara lebih mudah mendengarkan,

menghindari pertengkaran yang tidak perlu,

menunjukkan tanggung jawab atas keputusan sendiri.



Fokuslah menjelaskan perasaan dan kebutuhan Anda, bukan menyerang karakter pasangan.



4. Bersikap Jujur tetapi Tetap Berempati



Kejujuran merupakan fondasi penting dalam mengakhiri hubungan.



Namun, jujur bukan berarti mengatakan semua hal yang berpotensi melukai pasangan.



Misalnya, daripada berkata:



"Saya sudah bosan melihat wajahmu."



Lebih baik sampaikan:



"Perasaan saya terhadap hubungan ini sudah berubah dan saya merasa kita tidak lagi cocok."



Empati berarti memahami bahwa pasangan mungkin akan:



menangis,

marah,

kecewa,

meminta penjelasan,

membutuhkan waktu menerima kenyataan.



Biarkan mereka mengekspresikan emosinya tanpa merasa perlu memenangkan perdebatan.



Mendengarkan dengan tenang sering kali lebih bermakna daripada memberikan banyak penjelasan.



5. Hindari Memberikan Harapan Palsu



Salah satu kesalahan terbesar saat putus cinta adalah mengucapkan kalimat yang ambigu seperti:



"Mungkin suatu hari nanti kita balikan."

"Kita lihat saja nanti."

"Aku masih sayang, tapi…"



Kalimat semacam ini sering membuat seseorang sulit move on karena terus berharap hubungan akan kembali.



Jika keputusan Anda memang sudah final, sampaikan dengan jelas tetapi tetap sopan.



Contohnya:



"Saya sangat menghargai semua yang telah kita lalui bersama, tetapi saya yakin hubungan ini perlu diakhiri. Saya berharap kita sama-sama dapat menemukan kebahagiaan masing-masing."



Kejelasan justru membantu proses penyembuhan emosional berlangsung lebih cepat.



6. Berikan Ruang untuk Proses Pemulihan



Setelah putus, banyak orang langsung menghubungi mantan karena merasa bersalah atau kesepian.



Padahal menurut psikologi, masa no contact atau mengurangi komunikasi sementara dapat membantu kedua pihak menyesuaikan diri dengan perubahan hubungan.



Hal yang dapat dilakukan setelah berpisah antara lain:



mengurangi komunikasi sementara,

tidak terus memantau media sosial mantan,

fokus pada aktivitas positif,

mempererat hubungan dengan keluarga dan teman,

menjaga kesehatan fisik dan mental.



Memberikan ruang bukan berarti membenci mantan, melainkan menghormati proses pemulihan emosional masing-masing.



Kesalahan yang Sebaiknya Dihindari Saat Putus Cinta



Selain menerapkan strategi di atas, hindari beberapa tindakan berikut:



Menghilang tanpa penjelasan (ghosting).

Memutuskan hubungan melalui pesan singkat padahal hubungan sudah sangat serius.

Mengumbar masalah hubungan di media sosial.

Membandingkan pasangan dengan orang lain.

Mengajak balikan hanya karena merasa kesepian.

Mempermalukan mantan di depan teman atau keluarga.



Perilaku tersebut dapat memperpanjang luka emosional dan merusak kepercayaan diri orang lain.



Mengapa Putus Cinta Terasa Sangat Menyakitkan?



Dari sudut pandang psikologi, putus cinta bukan sekadar kehilangan pasangan, tetapi juga kehilangan rutinitas, harapan masa depan, serta rasa aman yang telah terbentuk selama hubungan berlangsung.



Penelitian menunjukkan bahwa area otak yang aktif ketika mengalami patah hati memiliki kemiripan dengan area yang memproses rasa sakit fisik. Itulah sebabnya banyak orang mengalami gejala seperti sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sulit berkonsentrasi, hingga merasa cemas setelah putus cinta.



Meski demikian, sebagian besar orang dapat pulih seiring waktu, terutama jika memiliki dukungan sosial yang baik dan mampu menerima kenyataan secara sehat.



Penutup



Mengakhiri hubungan memang hampir selalu menyakitkan. Namun, rasa sakit tidak harus diperparah oleh cara penyampaian yang kasar, penuh amarah, atau tidak jelas.



Dengan memastikan keputusan sudah matang, memilih waktu yang tepat, menggunakan komunikasi yang empatik, menghindari saling menyalahkan, tidak memberikan harapan palsu, dan memberi ruang untuk proses pemulihan, Anda dapat mengakhiri hubungan dengan lebih dewasa dan penuh rasa hormat.



