AHM Ubah Strategi Layanan, Kini Perbaiki Motor dan Bangun Pengalaman Konsumen

JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) mulai mengubah strategi layanan kepada pelanggan.

Tidak lagi hanya berfokus pada penyelesaian masalah maupun transaksi servis, perusahaan kini mengarahkan kualitas layanannya untuk menghadirkan pengalaman yang lebih personal dan berkesan bagi konsumen.

Transformasi tersebut menjadi fokus dalam penyelenggaraan Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2026 yang memasuki tahun ke-17.

Melalui ajang ini, AHM mendorong seluruh insan layanan Honda untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membangun pola pikir yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan konsumen.

Mengusung tema "Metamorforself", KLHN 2026 mengajak Honda People untuk terus bertransformasi menjadi versi terbaik dari dirinya. Transformasi ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga memperkuat empati, pola pikir, serta kemampuan beradaptasi dalam memberikan pelayanan.

Bagi AHM, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan masa depan yang tidak lagi sekadar berorientasi pada transaksi atau penyelesaian keluhan.

Perusahaan ingin setiap interaksi dengan konsumen mampu menciptakan pengalaman yang berkesan, membangun kedekatan emosional, serta memberikan nilai tambah.