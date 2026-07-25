6 Strategi Sederhana Menghadapi Bad Day demi Menjaga Kesehatan Mental

Ilustrasi sedang alami bad mood (Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang pernah mengalami hari yang buruk atau bad day akibat berbagai penyebab, mulai dari masalah pekerjaan, konflik dengan orang lain, hingga kelelahan fisik dan mental.
Kondisi tersebut merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat memengaruhi kesehatan emosional.
Berikut 6 cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi hari buruk dan mengembalikan suasana hati menjadi lebih baik, seperti dilansir dari laman Daily Motivation.
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1. Menumbuhkan Rasa Syukur
Melatih rasa syukur dapat membantu mengalihkan perhatian dari hal-hal negatif yang terjadi sepanjang hari. Mengingat berbagai hal baik, sekecil apa pun, mampu mengurangi rasa kecewa dan meningkatkan ketenangan batin. Kebiasaan ini juga membantu seseorang melihat masalah dari sudut pandang yang lebih positif.
2. Memenuhi Kebutuhan Tidur
Tidur yang cukup menjadi salah satu kunci menjaga kesehatan fisik dan mental. Kurang tidur dapat membuat tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan lebih rentan mengalami perubahan suasana hati. Oleh karena itu, menjaga pola tidur selama tujuh hingga sembilan jam setiap malam sangat dianjurkan.
3. Meluangkan Waktu Berkualitas untuk Diri Sendiri
Menyisihkan waktu untuk beristirahat sejenak dapat membantu meredakan tekanan yang dirasakan. Duduk dengan tenang, mengatur napas, atau menikmati suasana tanpa gangguan dapat memulihkan energi dan pikiran. Langkah sederhana ini sering kali membuat seseorang lebih siap menghadapi sisa aktivitas hari itu.
4. Menikmati Makanan Favorit secara Bijaksana
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