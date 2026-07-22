5 Cara Diri Kita Berkembang Menurut Psikologi: Pertumbuhan Tidak Selalu Membutuhkan Tujuan, Kebiasaan, atau Kerja Keras

seseorang yang tumbuh berkembang melalui pengalaman / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Di era media sosial, kita sering mendengar bahwa untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, kita harus memiliki tujuan hidup yang jelas, membangun kebiasaan positif setiap hari, dan bekerja lebih keras daripada orang lain.

Seolah-olah pertumbuhan hanya bisa terjadi jika hidup kita dipenuhi target, disiplin tanpa henti, dan produktivitas.

Namun, psikologi menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.



Faktanya, manusia adalah makhluk yang terus berkembang, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Banyak perubahan besar dalam hidup justru lahir dari pengalaman sederhana, hubungan dengan orang lain, atau cara kita memaknai sebuah peristiwa. Pertumbuhan psikologis tidak selalu mengikuti jadwal yang rapi.



Artinya, jika saat ini Anda merasa belum memiliki tujuan hidup yang pasti atau belum berhasil membangun rutinitas yang konsisten, bukan berarti Anda berhenti berkembang.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (22/7), terdapat lima cara diri kita berkembang menurut psikologi.



1. Kita Berkembang Melalui Pengalaman, Bukan Sekadar Rencana



Psikolog perkembangan percaya bahwa pengalaman hidup memiliki pengaruh besar terhadap perubahan kepribadian dan cara berpikir seseorang.



Setiap kegagalan, kehilangan, keberhasilan, bahkan percakapan sederhana dapat mengubah cara kita melihat dunia. Pengalaman tersebut membentuk jaringan pengetahuan dan emosi yang kemudian memengaruhi keputusan kita di masa depan.



Misalnya, seseorang yang pernah mengalami kegagalan bisnis mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil risiko. Sebaliknya, orang lain justru menjadi lebih berani karena belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir.



Pertumbuhan sering kali terjadi setelah kita menjalani sesuatu, bukan sebelum kita merencanakannya.



2. Hubungan dengan Orang Lain Mengubah Cara Kita Melihat Diri Sendiri



Dalam psikologi sosial, identitas seseorang tidak dibentuk sendirian.



Kita belajar mengenali diri melalui interaksi dengan keluarga, teman, pasangan, maupun rekan kerja. Dukungan, kritik, penghargaan, bahkan konflik membantu kita memahami siapa diri kita sebenarnya.



Misalnya, seseorang mungkin tidak pernah menyadari bahwa ia pandai memimpin sampai orang lain mempercayainya menjadi ketua tim. Begitu pula seseorang baru memahami pentingnya batasan pribadi setelah mengalami hubungan yang tidak sehat.



Dengan kata lain, manusia berkembang karena hubungan, bukan hanya karena refleksi diri.



3. Emosi yang Tidak Nyaman Justru Membantu Kita Bertumbuh



Banyak orang ingin menghindari rasa sedih, kecewa, takut, atau cemas. Padahal menurut psikologi, emosi negatif memiliki fungsi penting.



Emosi tersebut memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau diperbaiki.



Kesedihan membantu kita memproses kehilangan.



Rasa bersalah mendorong kita memperbaiki kesalahan.



Kecemasan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan.



Alih-alih menghambat perkembangan, emosi yang sulit sering kali menjadi awal dari perubahan yang lebih besar.



Bukan berarti kita harus menikmati penderitaan, tetapi belajar memahami emosi dapat mempercepat pertumbuhan psikologis.



4. Perubahan Terjadi Secara Bertahap dan Hampir Tidak Terlihat



Banyak orang berharap perubahan besar terjadi dalam semalam.



Padahal perkembangan psikologis lebih sering menyerupai pertumbuhan pohon daripada ledakan kembang api.



Perubahannya lambat, tetapi nyata.



Anda mungkin tidak menyadari bahwa kini lebih sabar dibanding lima tahun lalu. Atau lebih mampu mengendalikan emosi daripada ketika masih remaja.



Karena perubahan berlangsung sedikit demi sedikit, kita sering gagal menghargai kemajuan diri sendiri.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai proses perkembangan bertahap, di mana akumulasi pengalaman kecil menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang.



5. Makna yang Kita Berikan pada Pengalaman Lebih Penting daripada Pengalamannya



Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama tetapi tumbuh menjadi pribadi yang sangat berbeda.



Mengapa?



Karena yang menentukan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita memaknainya.



Misalnya, kehilangan pekerjaan.



Seseorang menganggapnya sebagai bukti bahwa dirinya gagal.



Orang lain melihatnya sebagai kesempatan memulai karier baru.



Perbedaan cara berpikir ini dikenal dalam psikologi sebagai proses meaning making, yaitu kemampuan memberi makna terhadap pengalaman hidup.



Orang yang mampu menemukan makna cenderung lebih tangguh, lebih optimis, dan lebih mudah bangkit setelah menghadapi kesulitan.



Pertumbuhan Tidak Harus Terlihat Hebat



Budaya modern sering membuat kita percaya bahwa berkembang berarti selalu naik jabatan, memperoleh penghasilan lebih besar, atau mencapai target tertentu.



Padahal pertumbuhan psikologis sering kali jauh lebih sederhana.



Mampu meminta maaf.



Berani mengatakan "tidak".



Belajar menerima diri sendiri.



Mengurangi kebiasaan menyalahkan diri.



Menjadi lebih tenang menghadapi masalah.



Semua itu merupakan bentuk perkembangan yang sama berharganya.



Kesimpulan



Pertumbuhan diri bukanlah perlombaan yang hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki tujuan paling besar atau rutinitas paling disiplin.



Psikologi menunjukkan bahwa manusia berkembang melalui pengalaman hidup, hubungan dengan orang lain, proses memahami emosi, perubahan kecil yang berlangsung perlahan, serta kemampuan memberi makna terhadap setiap peristiwa.



Jadi, jika saat ini Anda merasa belum memiliki semua jawaban tentang masa depan, jangan buru-buru menganggap diri Anda tertinggal.



Mungkin, tanpa disadari, Anda sedang berkembang dengan cara yang tidak terlihat.





Dan terkadang, justru pertumbuhan yang paling bermakna adalah perubahan kecil yang hanya bisa kita sadari ketika menoleh ke belakang.***