Wajib Dihindari, Ini 7 Kebiasaan Orang Tua yang Bikin Anak Sulit Berkata Jujur

JawaPos.com - Setiap orang tua tentu berharap anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang jujur dan terbuka.

Namun, dalam proses pengasuhan, ada beberapa sikap atau kebiasaan yang dilakukan tanpa sengaja justru dapat membuat anak merasa perlu menyembunyikan kebenaran.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan anak untuk berbohong dapat berkembang sejak usia dini, bahkan sebelum mereka memasuki usia sekolah.

Seiring bertambahnya usia, anak juga semakin mampu menyusun alasan untuk menutupi sesuatu yang mereka takutkan atau hindari.

Dikutip dari Geediting, berikut tujuh perilaku orang tua yang berpotensi mendorong anak untuk lebih sering berbohong.

1. Anda tidak mengizinkan anak untuk berubah pikiran

Ketika seorang anak tidak dapat mengulangi hal-hal sederhana sekalipun, mereka mulai melihat kejujuran sebagai jebakan.

Setiap kata yang diucapkan seolah-olah mengukuhkan pilihan mereka selamanya, menciptakan ketegangan.

Seiring waktu, hal ini mengarah pada kebiasaan diam atau kebenaran sebagian untuk menjaga fleksibilitas.