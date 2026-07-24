Terlihat Sepele, 5 Kebiasaan Harian Ini Diam-Diam Mempercepat Penuaan

JawaPos.com - Proses penuaan merupakan hal alami yang terjadi pada setiap orang, tetapi beberapa kebiasaan sehari-hari dapat mempercepat munculnya tanda-tanda penuaan dan meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan.

Pola hidup seperti stres berkepanjangan, jarang bergerak, waktu tidur yang tidak cukup, hingga kebiasaan makan yang kurang seimbang dapat memberikan tekanan tambahan pada tubuh, termasuk sistem jantung dan pembuluh darah.

Jika terus dilakukan dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kebugaran dan kualitas hidup. Dikutip dari EatingWell, berikut lima kebiasaan yang perlu diwaspadai karena dapat membuat tubuh menua lebih cepat.

1. Merokok

Merokok adalah salah satu cara tercepat untuk mempercepat penuaan tubuh.

Metabolit beracun dari kebiasaan ini meningkatkan stres oksidatif dan merusak DNA.

Stres oksidatif berarti sel-sel mengalami lebih banyak kerusakan. Seiring waktu, hal tersebut dapat memengaruhi organ vital dan kesehatan secara keseluruhan.

Berhenti merokok memang sulit, tetapi itu adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk jantung.

2. Gaya hidup kurang gerak