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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.10 WIB

Sering Dikira Malas, Ternyata 3 Kebiasaan Ini Justru Mencerminkan Kecerdasan

ilustrasi orang yang tidur. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang tidur. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Tidak semua perilaku yang terlihat pasif atau kurang aktif dapat langsung dianggap sebagai bentuk kemalasan.

Dalam banyak kasus, kebiasaan tertentu justru berkaitan dengan cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan secara lebih efektif.

Sejumlah temuan di bidang psikologi menunjukkan bahwa ada beberapa perilaku yang kerap disalahpahami sebagai sifat malas, padahal bisa menjadi indikator tingkat kecerdasan seseorang.

Mengutip Psychology Today, berikut tiga kebiasaan yang sering dianggap negatif, tetapi sebenarnya mencerminkan pola pikir orang yang cerdas.

1. Seseorang tidak berusaha melakukan pekerjaan yang tidak perlu

Kebiasaan ini mungkin terdengar agak provokatif. Secara umum diyakini bahwa orang cerdas bekerja lebih keras daripada orang lain.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu menyebabkan pengeluaran energi yang berlebihan.

Terdapat sebuah hipotesis yang disebut efisiensi saraf.

Hipotesis ini menyatakan selama tugas-tugas kompleks, otak orang dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi mungkin menggunakan lebih sedikit sumber daya.

Dalam kehidupan nyata, hal ini tampak sangat sederhana.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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