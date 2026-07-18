10 Frasa yang Kerap Dipakai Manipulator untuk Memengaruhi Emosi Orang Lain, Menurut Psikologi

ilustrasi orang yang mengobrol. (freepik)
JawaPos.com - Manipulasi dalam komunikasi sering kali tidak mudah disadari karena biasanya disampaikan melalui kalimat yang terdengar biasa atau bahkan tampak penuh perhatian. Di balik ucapan tersebut, terkadang terselip upaya untuk memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, atau mengambil keputusan.
Dalam kajian psikologi, individu yang cenderung manipulatif dapat menggunakan ungkapan tertentu untuk memicu reaksi emosional yang menguntungkan dirinya. Mengenali pola komunikasi semacam ini dapat membantu seseorang menetapkan batasan yang lebih sehat dalam berinteraksi.
Mengutip GE Editing, berikut sepuluh frasa yang disebut sering digunakan oleh orang dengan perilaku manipulatif untuk memengaruhi emosi lawan bicaranya.
1. Kalau kamu benar-benar peduli…
Frasa "Jika kamu benar-benar peduli," dapat menempatkan Anda pada posisi di mana Anda merasa terdorong untuk membuktikan kasih sayang atau komitmen.
Ini adalah cara yang halus namun ampuh untuk mengalihkan fokus dari permintaan mereka yang dipertanyakan ke perasaan Anda.
2. Kamu terlalu sensitif…
Manipulator sering kali mengabaikan perasaan dengan melabeli Anda sebagai "terlalu sensitif".
Frasa ini dirancang untuk membuat Anda meragukan reaksi emosional dan mempertanyakan apakah kekhawatiran Anda valid.
3. Semua orang mengatakan…
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