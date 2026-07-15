9 Frasa yang Digunakan Orang Berkelas untuk Mengakhiri Percakapan dengan Anggun Menurut Psikologi

seseorang yang mengakhiri percakapan dengan berkelas./Magnific/katemangostar
JawaPos.com - Mengakhiri percakapan terdengar seperti hal yang sederhana. Namun, cara seseorang menutup sebuah percakapan sering kali meninggalkan kesan yang lebih kuat daripada bagaimana percakapan itu dimulai.
Dalam psikologi komunikasi, penutupan percakapan yang baik mencerminkan kecerdasan emosional, rasa hormat, dan kemampuan menjaga hubungan sosial.
Orang-orang yang dianggap berkelas umumnya tidak mengakhiri percakapan secara mendadak, menghilang tanpa penjelasan, atau membuat lawan bicara merasa diabaikan.
Sebaliknya, mereka memilih kata-kata yang menunjukkan apresiasi sekaligus memberi sinyal bahwa percakapan memang sudah saatnya berakhir.
Menariknya, kebiasaan ini bukan sekadar soal sopan santun. Penelitian mengenai komunikasi interpersonal menunjukkan bahwa penutupan percakapan yang positif membantu menjaga hubungan tetap hangat dan mengurangi potensi kesalahpahaman.
Dilansir dari Hack Spirit pada MInggu (12/7), terdapat sembilan frasa yang sering digunakan orang berkelas untuk mengakhiri percakapan dengan anggun menurut sudut pandang psikologi.
1. "Senang sekali bisa berbincang dengan Anda."
Kalimat sederhana ini memberikan validasi kepada lawan bicara. Dalam psikologi sosial, setiap orang memiliki kebutuhan untuk merasa dihargai dan didengar.
Dengan mengatakan bahwa Anda menikmati percakapan tersebut, lawan bicara akan merasa waktu yang mereka luangkan memiliki arti. Frasa ini juga menjadi penutup yang hangat tanpa terkesan dibuat-buat.
Ungkapan ini cocok digunakan dalam situasi profesional maupun pertemuan santai.
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