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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 9 Juli 2026 | 20.43 WIB

7 Frasa yang Digunakan Perempuan Berkelas dengan Batasan yang Kuat untuk Menghentikan Manipulator, Menurut Psikologi

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/user8647581 - Image

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/user8647581

JawaPos.com - Manipulasi tidak selalu hadir dalam bentuk ancaman atau kemarahan. Sering kali, manipulasi datang dengan wajah yang ramah, perhatian yang berlebihan, atau bahkan kata-kata yang membuat seseorang merasa bersalah ketika ingin mengatakan "tidak".

Karena itulah, kemampuan menetapkan batasan (boundaries) menjadi salah satu keterampilan emosional paling penting dalam menjaga kesehatan mental.

Menurut psikologi, orang yang memiliki batasan yang sehat cenderung lebih mampu mempertahankan harga diri, mengurangi stres, dan membangun hubungan yang saling menghormati.

Mereka tidak merasa harus menyenangkan semua orang, apalagi mengorbankan kebutuhan sendiri demi memenuhi keinginan pihak lain.

Perempuan yang berkelas bukanlah mereka yang selalu terlihat lembut atau selalu mengalah. Sebaliknya, mereka memahami bahwa menghargai diri sendiri adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Mereka mampu berbicara dengan tenang, jelas, dan tegas ketika menghadapi perilaku manipulatif.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat tujuh frasa yang sering digunakan oleh wanita dengan batasan yang kuat untuk menghentikan upaya manipulasi, sekaligus alasan psikologis mengapa kalimat-kalimat ini begitu efektif.

1. "Saya tidak nyaman dengan hal itu."

Manipulator sering kali berusaha membuat seseorang mengabaikan rasa tidak nyaman demi menjaga perasaan orang lain. Mereka dapat mengatakan bahwa Anda terlalu sensitif, terlalu kaku, atau terlalu berlebihan.

Dengan mengatakan, "Saya tidak nyaman dengan hal itu," Anda tidak sedang meminta izin atau mencari pembenaran. Anda hanya menyampaikan fakta mengenai perasaan Anda.

Dalam psikologi komunikasi asertif, mengungkapkan pengalaman pribadi menggunakan kalimat "saya" (I-statements) membantu mengurangi konflik sekaligus memperjelas batasan. Frasa ini juga sulit diperdebatkan karena tidak menyerang karakter orang lain, melainkan menjelaskan kondisi diri sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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