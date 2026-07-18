Tumbuh dengan Orang Tua Bercerai? Ini 6 Perilaku yang Sering Terbawa hingga Dewasa

ilustrasi ibu dan anaknya. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Perceraian orang tua dapat meninggalkan pengaruh jangka panjang terhadap perkembangan emosional dan psikologis anak.
Pengalaman tersebut sering kali membentuk cara mereka memahami hubungan, mengelola perasaan, hingga menghadapi berbagai situasi saat memasuki usia dewasa.
Meski dampaknya berbeda pada setiap individu, psikologi menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan orang tua yang bercerai cenderung memiliki sejumlah pola perilaku tertentu.
Mengutip GE Editing, berikut enam perilaku yang umum ditemukan pada mereka di kemudian hari.
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1. Mereka sangat mandiri
Tumbuh besar dengan orang tua yang bercerai sering kali berarti belajar untuk mengandalkan diri sendiri sejak usia dini.
Ketika orang tua berpisah, sang anak mungkin harus berpindah-pindah antara dua rumah, menghadapi aturan yang berbeda, atau bahkan memikul tanggung jawab yang tidak perlu dipikirkan anak-anak lain.
Seiring waktu, hal ini membangun rasa kemandirian yang kuat.
2. Mereka pembawa damai dalam hubungan
Ketika seorang anak tumbuh besar menyaksikan orang tuanya bertengkar atau bahkan sekadar kesulitan berkomunikasi, ia akan segera belajar nilai dari menjaga perdamaian.
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