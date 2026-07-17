Jangan Abaikan, Ini 7 Indikasi Anda Terlalu Keras pada Diri Sendiri

ilustrasi orang yang mengkritik diri sendiri. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Mampu mengevaluasi diri memang penting, tetapi ada perbedaan antara introspeksi yang sehat dan kebiasaan memperlakukan diri sendiri dengan terlalu keras. Ketika kritik terhadap diri menjadi berlebihan, hal itu bisa menjadi pertanda rendahnya rasa kasih sayang terhadap diri sendiri atau self-compassion.
Kondisi tersebut sering kali muncul melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang tidak disadari. Jika dibiarkan, sikap ini dapat memengaruhi kesehatan mental, rasa percaya diri, hingga cara seseorang menjalani kehidupan sehari-hari.
Dirangkum dari Baseline, berikut tujuh tanda yang dapat mengindikasikan bahwa Anda masih kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap diri sendiri.
1. Kritik diri yang terus-menerus
Bila menyangkut rasa kasih sayang terhadap diri sendiri, salah satu tanda pertama yang menunjukkan kurangnya rasa kasih sayang adalah kritik diri yang terus-menerus.
Kita semua memiliki dialog internal, suara di dalam kepala yang menceritakan kehidupan sehari-hari.
Namun, bagi seseorang yang kurang memiliki rasa kasih sayang terhadap diri sendiri, suara ini sering kali terlalu kasar dan kritis.
Kritik internal ini tak kenal lelah, mengkritik setiap kekurangan, baik yang nyata maupun yang dibayangkan.
2. Mengabaikan kebutuhan pribadi
Mengabaikan kebutuhan pribadi menjadi tanda yang halus namun signifikan dari kurangnya rasa kasih sayang terhadap diri sendiri.
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