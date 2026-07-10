Mengapa Sebagian Orang Merasa Paling Menjadi Diri Mereka Sendiri Ketika Tidak Ada Orang Lain di Sekitar? Intip Penjelasannya

seseorang yang menjadi diri sendiri saat sendirian / foto: Magnific/DC Studio

JawaPos.com - Di dunia yang semakin terhubung, manusia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama orang lain—baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kita berbicara, bekerja sama, bercanda, berdebat, hingga berusaha meninggalkan kesan yang baik di mata orang lain. Namun, di balik semua interaksi tersebut, ada sebuah pengalaman yang diam-diam dirasakan banyak orang: mereka justru merasa paling menjadi diri sendiri ketika sedang sendirian.



Dilansir dari Hack Spirit pada Jumat (10/7), bagi sebagian orang, kesendirian bukanlah kesepian. Sebaliknya, ia adalah ruang yang paling jujur. Tidak ada tuntutan untuk tampil sempurna, tidak ada kewajiban menjaga citra, dan tidak ada tekanan untuk memenuhi harapan siapa pun. Ketika pintu kamar tertutup, suara dunia mereda, dan hanya ada diri sendiri, banyak orang merasa akhirnya bisa bernapas dengan lega.



Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah manusia memang memiliki "versi asli" yang hanya muncul saat sendirian? Ataukah kehidupan sosial memang secara alami membuat kita mengenakan berbagai topeng?



Kehidupan Sosial Selalu Membentuk Cara Kita Bertindak



Sejak kecil, manusia belajar bahwa perilaku memiliki konsekuensi. Anak yang sopan dipuji. Anak yang berisik dimarahi. Remaja yang mengikuti norma diterima dalam kelompok. Orang dewasa yang profesional dihargai di tempat kerja.



Lambat laun, kita belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan.



Penyesuaian ini bukanlah sesuatu yang buruk. Justru kemampuan beradaptasi merupakan salah satu alasan manusia mampu hidup dalam masyarakat yang kompleks. Kita berbicara berbeda kepada teman, keluarga, atasan, maupun orang asing. Kita memilih kata-kata, mengendalikan emosi, bahkan mengatur ekspresi wajah sesuai situasi.



Namun, semakin sering seseorang harus menyesuaikan diri, semakin besar kemungkinan ia merasa ada jarak antara siapa dirinya dan bagaimana ia harus tampil di hadapan orang lain.



Ketika akhirnya sendirian, kebutuhan untuk mempertahankan "peran sosial" itu menghilang.



Tidak Ada Penonton, Tidak Ada Pertunjukan



Psikolog sosial sering menjelaskan bahwa manusia secara alami mengelola kesan yang diberikan kepada orang lain. Kita ingin dianggap pintar, ramah, kompeten, lucu, atau bertanggung jawab.



Sebagian besar waktu, kita bahkan tidak sadar sedang melakukannya.



Misalnya:



Menahan tangisan di depan rekan kerja.

Berusaha terdengar percaya diri saat presentasi.

Tertawa pada lelucon yang sebenarnya tidak lucu.

Menyembunyikan rasa takut agar terlihat kuat.



Semua itu membutuhkan energi mental.



Ketika tidak ada siapa pun yang melihat, kebutuhan tersebut menghilang. Kita tidak perlu menjaga ekspresi, memilih kata, atau memikirkan bagaimana tindakan kita akan dinilai.



Saat itulah banyak orang merasa benar-benar bebas.



Kesendirian Menghilangkan Tekanan Penilaian



Salah satu sumber stres terbesar dalam kehidupan sosial adalah kemungkinan dinilai.



Manusia adalah makhluk sosial. Pendapat orang lain memiliki pengaruh besar terhadap harga diri, rasa aman, bahkan peluang ekonomi dan hubungan.



Karena itulah, otak terus-menerus memperkirakan bagaimana orang lain akan memandang kita.



Apakah aku terlihat bodoh?



Apakah mereka menyukaiku?



Apakah aku terlalu pendiam?



Apakah aku berbicara terlalu banyak?



Proses ini sering berlangsung tanpa disadari.



Ketika sendirian, seluruh pertanyaan itu menghilang. Tidak ada mata yang mengamati, tidak ada komentar yang menunggu, dan tidak ada risiko dipermalukan.



Otak akhirnya memasuki keadaan yang lebih rileks.



Kita Bebas Mengekspresikan Hal-Hal Kecil



Pernahkah Anda:



Menyanyi dengan suara keras ketika rumah kosong?

Menari tanpa alasan?

Berbicara sendiri saat berpikir?

Membuat ekspresi wajah aneh di depan cermin?

Tertawa sendirian karena mengingat sesuatu?



Banyak orang hanya melakukan hal-hal tersebut ketika tidak ada orang lain.



Mengapa?



Karena tindakan itu tidak selalu sesuai dengan norma sosial.



Padahal, perilaku tersebut sering kali merupakan ekspresi spontan yang muncul tanpa perhitungan.



Kesendirian memberi izin untuk menjadi spontan.



Introvert Bukan Berarti Anti Sosial



Sering kali orang mengira hanya introvert yang menikmati kesendirian.



Padahal kenyataannya lebih rumit.



Introvert memang cenderung mendapatkan energi melalui waktu sendiri. Namun, banyak ekstrovert juga membutuhkan momen tanpa gangguan untuk mengembalikan keseimbangan emosional.



Perbedaannya hanya terletak pada durasi dan frekuensi kebutuhan tersebut.



Artinya, menikmati kesendirian bukanlah tanda seseorang tidak menyukai orang lain.



Itu bisa menjadi kebutuhan psikologis yang sehat.



Kesendirian Membantu Mendengar Suara Diri Sendiri



Dalam kehidupan sehari-hari, pikiran kita dipenuhi berbagai suara:



pendapat keluarga,

tuntutan pekerjaan,

tren media sosial,

berita,

komentar orang lain,

dan ekspektasi masyarakat.



Kadang-kadang suara-suara tersebut begitu keras sehingga kita lupa apa yang sebenarnya kita inginkan.



Ketika sendirian, gangguan eksternal berkurang.



Barulah seseorang bisa bertanya:



"Apa sebenarnya yang aku rasakan?"



"Apa yang benar-benar aku inginkan?"



"Apakah keputusan ini memang berasal dariku?"



Kesendirian menjadi ruang refleksi yang sulit ditemukan di tengah keramaian.



Menjadi Diri Sendiri Tidak Selalu Berarti Tanpa Topeng



Ada anggapan bahwa diri sejati hanya muncul ketika seseorang sendirian.



Pandangan ini menarik, tetapi tidak sepenuhnya tepat.



Identitas manusia sebenarnya bersifat fleksibel.



Seseorang bisa menjadi anak yang penyayang di rumah, pemimpin yang tegas di kantor, teman yang humoris saat berkumpul, dan pasangan yang lembut dalam hubungan romantis.



Semua itu tetap merupakan bagian dari dirinya.



Dengan kata lain, manusia tidak selalu memakai "topeng palsu". Sering kali kita hanya menampilkan sisi yang berbeda sesuai konteks.



Namun, ketika seseorang merasa harus terus-menerus berpura-pura demi diterima, di situlah muncul rasa lelah dan kehilangan jati diri.



Mengapa Kesendirian Terasa Menenangkan?



Saat sendirian, tubuh sering mengalami penurunan beban mental karena:



tidak perlu membaca ekspresi orang lain,

tidak perlu merespons percakapan,

tidak perlu mengatur bahasa tubuh,

tidak perlu mempertahankan citra,

tidak perlu membandingkan diri.



Energi yang biasanya digunakan untuk interaksi sosial bisa dialihkan ke pemulihan.



Inilah sebabnya banyak orang merasa pikirannya lebih jernih setelah menghabiskan waktu sendirian.



Risiko Jika Terlalu Lama Menyendiri



Walaupun kesendirian memiliki banyak manfaat, terlalu lama mengisolasi diri juga dapat membawa dampak negatif.



Manusia tetap membutuhkan hubungan sosial yang sehat.



Interaksi dengan orang lain membantu membangun empati, rasa memiliki, dukungan emosional, serta kesempatan untuk berkembang melalui berbagai sudut pandang.



Jika seseorang mulai menghindari semua hubungan karena takut dinilai, merasa tidak berharga, atau kehilangan minat terhadap dunia luar, kondisi tersebut bisa menjadi tanda adanya masalah psikologis yang memerlukan perhatian.



Kuncinya bukan memilih antara menyendiri atau bersosialisasi, melainkan menemukan keseimbangan yang sesuai dengan kebutuhan pribadi.



Belajar Membawa Keaslian ke Dalam Kehidupan Sosial



Idealnya, seseorang tidak hanya merasa menjadi diri sendiri saat sendirian.



Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberi ruang bagi seseorang untuk tetap autentik tanpa takut ditolak.



Hal itu memang tidak selalu mudah. Dibutuhkan lingkungan yang menerima, komunikasi yang jujur, dan keberanian untuk menunjukkan diri apa adanya secara bertahap.



Semakin seseorang menemukan orang-orang yang menghargainya tanpa syarat berlebihan, semakin kecil kebutuhan untuk terus mengenakan "topeng" sosial.



Penutup



Merasa paling menjadi diri sendiri ketika tidak ada orang lain di sekitar bukanlah sesuatu yang aneh. Kesendirian memberi ruang bagi manusia untuk melepaskan tuntutan sosial, berhenti mengelola kesan, dan mendengarkan suara batinnya sendiri. Dalam keheningan, seseorang sering menemukan kebebasan untuk berpikir, berekspresi, dan merasakan tanpa takut dihakimi.



Namun, keaslian diri tidak harus terbatas pada saat-saat sendirian. Tujuan yang lebih sehat adalah membangun kehidupan di mana kita dapat tetap autentik, baik ketika sendiri maupun saat bersama orang lain. Kesendirian dapat menjadi tempat beristirahat dan mengenal diri, sementara hubungan sosial yang sehat menjadi ruang untuk mengekspresikan jati diri tanpa kehilangan siapa kita sebenarnya. Ketika keduanya berjalan seimbang, seseorang tidak lagi harus memilih antara menjadi dirinya sendiri atau diterima oleh orang lain—karena keduanya dapat berjalan berdampingan.