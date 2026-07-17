8 Alasan Mengapa Sebuah Hubungan Terasa Menjadi Lebih Dekat Tepat Sebelum Berpisah Menurut Psikologi

seseorang yang dekat dengan pasangannya sebelum berpisah / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Pernahkah Anda mendengar kisah tentang pasangan yang justru terlihat semakin romantis beberapa hari atau minggu sebelum akhirnya mengakhiri hubungan? Mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama, lebih perhatian, lebih terbuka, bahkan tampak lebih bahagia dibanding sebelumnya. Fenomena ini sering kali membingungkan, baik bagi pasangan itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.

Secara psikologis, kondisi tersebut bukanlah sesuatu yang aneh. Hubungan manusia dipengaruhi oleh emosi, pola keterikatan, rasa kehilangan, hingga mekanisme pertahanan diri yang kompleks. Ketika sebuah hubungan mulai mendekati akhir, otak dan emosi sering kali bereaksi dengan cara yang tidak terduga.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (17/7), terdapat delapan alasan mengapa hubungan sering terasa lebih dekat tepat sebelum benar-benar berpisah.



1. Muncul Kesadaran Bahwa Waktu Bersama Tidak Akan Lama Lagi



Psikologi menjelaskan bahwa manusia cenderung lebih menghargai sesuatu ketika merasa akan kehilangannya. Fenomena ini dikenal sebagai scarcity effect, yaitu kecenderungan memberikan nilai lebih tinggi terhadap sesuatu yang dianggap semakin langka atau akan segera hilang.



Saat salah satu atau kedua pasangan mulai menyadari bahwa hubungan berada di ujung jalan, perhatian terhadap pasangan sering meningkat. Hal-hal kecil yang sebelumnya diabaikan menjadi terasa berharga. Percakapan menjadi lebih bermakna, pelukan terasa lebih hangat, dan setiap momen bersama terasa istimewa.



Ironisnya, kesadaran akan kehilangan justru memperkuat kedekatan emosional, meskipun hubungan sedang menuju perpisahan.



2. Konflik Mulai Mereda Karena Energi untuk Bertengkar Berkurang



Dalam hubungan yang telah lama dipenuhi konflik, pasangan sering mencapai titik kelelahan emosional. Mereka tidak lagi memiliki energi untuk mempertahankan pertengkaran yang berulang.



Alih-alih terus berdebat, keduanya memilih menikmati sisa waktu bersama tanpa membahas persoalan yang sama. Situasi ini menciptakan suasana yang tampak lebih damai dibanding sebelumnya.



Bukan berarti masalah telah selesai, melainkan karena kedua pihak mulai menerima bahwa hubungan mungkin memang tidak dapat dipertahankan.



3. Rasa Kehilangan Memicu Ikatan Emosional yang Lebih Kuat



Otak manusia memiliki respons alami terhadap ancaman kehilangan. Ketika seseorang merasa orang yang dicintainya akan pergi, sistem emosi dapat meningkatkan keinginan untuk mempertahankan kedekatan.



Inilah sebabnya banyak pasangan menjadi lebih perhatian, lebih sering menghubungi, atau lebih ingin menghabiskan waktu bersama menjelang perpisahan.



Fenomena ini berkaitan dengan naluri dasar manusia untuk mempertahankan hubungan yang dianggap penting bagi kehidupan emosional mereka.



4. Kenangan Indah Menjadi Lebih Dominan



Menjelang akhir hubungan, otak sering kali lebih mudah mengingat pengalaman positif dibanding pengalaman negatif. Hal ini membantu seseorang mengurangi rasa sakit emosional yang akan datang.



Pasangan mulai mengenang perjalanan bersama, tertawa atas cerita lama, membuka kembali foto-foto, atau mengunjungi tempat yang pernah memiliki makna khusus.



Proses nostalgia tersebut menciptakan ilusi bahwa hubungan sedang berada dalam kondisi yang baik, padahal sebenarnya keduanya sedang mempersiapkan diri menghadapi perpisahan.



5. Muncul Keinginan Menutup Hubungan dengan Baik



Tidak semua orang ingin mengakhiri hubungan dengan kemarahan atau kebencian. Banyak individu memiliki kebutuhan psikologis untuk mendapatkan closure, yaitu penutupan emosional yang sehat.



Karena itu, mereka mulai bersikap lebih lembut, lebih jujur, lebih menghargai pasangan, bahkan meminta maaf atas kesalahan di masa lalu.



Kedekatan yang muncul pada fase ini sering kali merupakan bagian dari proses menyelesaikan hubungan secara emosional agar kedua pihak dapat melangkah ke kehidupan berikutnya tanpa beban yang terlalu besar.



6. Kedua Pasangan Menjadi Lebih Jujur dan Terbuka



Saat tekanan untuk mempertahankan hubungan mulai berkurang, banyak orang justru merasa lebih bebas mengungkapkan isi hati mereka.



Rahasia yang selama ini dipendam mulai diceritakan. Perasaan yang sebelumnya sulit diungkapkan akhirnya disampaikan dengan jujur. Percakapan menjadi lebih dalam daripada sebelumnya.



Kejujuran tersebut menciptakan kedekatan emosional yang mungkin belum pernah dirasakan selama hubungan berlangsung.



7. Efek "Attachment" Semakin Kuat Saat Terancam Kehilangan



Dalam teori attachment, ancaman terhadap hubungan dapat mengaktifkan sistem keterikatan seseorang. Orang yang sebelumnya tampak cuek bisa tiba-tiba menjadi lebih perhatian ketika merasa pasangannya benar-benar akan pergi.



Mereka mulai menghubungi lebih sering, memberikan perhatian ekstra, atau berusaha menciptakan kenangan baru.



Bukan selalu karena hubungan dapat diselamatkan, melainkan karena naluri emosional mendorong seseorang untuk mempertahankan figur yang selama ini menjadi sumber rasa aman.



8. Perpisahan Membuat Orang Melihat Pasangannya dengan Perspektif Baru



Saat hubungan masih berjalan, perhatian sering tersita oleh kekurangan pasangan. Namun ketika hubungan akan berakhir, fokus perlahan bergeser kepada hal-hal baik yang pernah dimiliki bersama.



Seseorang mulai menyadari pengorbanan pasangan, kebiasaan kecil yang selama ini dianggap biasa, hingga dukungan yang pernah diberikan.



Perubahan sudut pandang ini membuat hubungan terasa lebih hangat pada momen-momen terakhir, meskipun keputusan berpisah mungkin tetap tidak berubah.



Penutup



Hubungan yang terasa semakin dekat sebelum berpisah bukanlah sebuah kontradiksi, melainkan bagian dari dinamika psikologis manusia. Kesadaran akan kehilangan, munculnya nostalgia, berkurangnya konflik, hingga kebutuhan untuk memperoleh penutupan emosional dapat membuat pasangan tampak lebih akrab dibanding sebelumnya.



Namun, kedekatan tersebut tidak selalu menjadi tanda bahwa hubungan akan kembali pulih. Dalam banyak kasus, itu justru merupakan fase terakhir sebelum masing-masing memilih jalan yang berbeda.



Memahami fenomena ini membantu kita melihat bahwa emosi manusia tidak selalu berjalan secara logis. Terkadang, seseorang baru benar-benar menyadari nilai sebuah hubungan ketika ia mengetahui bahwa hubungan itu tidak akan bertahan lebih lama.





Pada akhirnya, setiap perpisahan membawa pelajaran. Meski menyakitkan, pengalaman tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memahami diri sendiri, memperbaiki cara membangun hubungan di masa depan, dan menghargai setiap momen bersama orang-orang yang kita cintai.***