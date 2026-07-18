10 Tanda yang Tak Disadari Ternyata Seseorang Sedang Melakukan Gaslighting Terhadap Anda Menurut Psikologi

seseorang yang melakukan gaslighting kepada temannya. (magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa selalu salah meskipun yakin tidak melakukan kesalahan? Atau mungkin Anda mulai meragukan ingatan sendiri karena seseorang terus mengatakan bahwa apa yang Anda alami tidak pernah terjadi? Jika ya, bisa jadi Anda sedang mengalami gaslighting.

Gaslighting merupakan salah satu bentuk manipulasi psikologis yang bertujuan membuat seseorang meragukan persepsi, ingatan, hingga kewarasannya sendiri. Istilah ini semakin sering digunakan dalam dunia psikologi karena dampaknya yang sangat serius terhadap kesehatan mental. Korban gaslighting biasanya kehilangan rasa percaya diri, menjadi mudah cemas, bahkan bergantung secara emosional kepada pelaku.



Yang membuat gaslighting berbahaya adalah prosesnya berlangsung perlahan. Korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Bahkan, mereka justru merasa bahwa dirinyalah penyebab semua masalah.



Menurut psikologi, mengenali tanda-tanda gaslighting sejak dini merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan mental dan membangun hubungan yang lebih sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (18/7), terdapat sepuluh tanda yang sering kali tidak disadari.



1. Anda Sering Dibuat Meragukan Ingatan Sendiri



Salah satu ciri paling umum dari gaslighting adalah ketika seseorang terus-menerus mengatakan bahwa Anda salah mengingat suatu kejadian.



Misalnya, Anda mengingat percakapan tertentu dengan sangat jelas, tetapi pelaku berkata, "Itu tidak pernah terjadi," atau "Kamu cuma mengarang."



Lama-kelamaan, Anda mulai bertanya-tanya apakah ingatan Anda memang buruk. Padahal, menurut psikologi, manipulasi semacam ini bertujuan melemahkan kepercayaan Anda terhadap kemampuan diri sendiri.



Semakin sering Anda meragukan ingatan sendiri, semakin mudah pelaku mengendalikan cara berpikir Anda.



2. Perasaan Anda Selalu Dianggap Berlebihan



Setiap kali Anda mengungkapkan rasa sedih, kecewa, atau marah, pelaku justru mengatakan:



"Kamu terlalu sensitif."

"Baper banget."

"Itu masalah kecil saja."



Kalimat-kalimat tersebut membuat Anda merasa emosi yang dialami tidak valid.



Dalam psikologi, perilaku ini dikenal sebagai emotional invalidation, yaitu bentuk penolakan terhadap emosi seseorang yang sering menjadi bagian dari gaslighting.



Akibatnya, korban belajar memendam perasaan karena takut dianggap berlebihan.



3. Pelaku Jarang Mau Mengakui Kesalahan



Orang yang melakukan gaslighting hampir tidak pernah mengakui kesalahan.



Sebaliknya, mereka selalu memiliki alasan untuk membenarkan tindakannya. Bahkan ketika bukti sudah jelas, mereka tetap mencari cara agar terlihat benar.



Lama-kelamaan, korban menjadi pihak yang selalu meminta maaf meskipun sebenarnya bukan dirinya yang bersalah.



4. Anda Mulai Kehilangan Kepercayaan Diri



Gaslighting perlahan menghancurkan rasa percaya diri.



Anda mulai berpikir:



"Mungkin memang aku yang bodoh."

"Aku selalu salah."

"Aku tidak bisa mengambil keputusan."



Padahal sebelumnya Anda adalah pribadi yang yakin terhadap kemampuan sendiri.



Psikologi menjelaskan bahwa kritik yang terus-menerus dapat mengubah cara seseorang memandang dirinya, sehingga harga diri semakin menurun.



5. Anda Selalu Merasa Bersalah



Korban gaslighting sering meminta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahannya.



Bahkan ketika orang lain bersikap kasar, Anda justru berpikir:



"Mungkin aku yang memancing emosinya."



Perasaan bersalah yang berlebihan ini muncul karena pelaku berhasil memindahkan tanggung jawab kepada korban.



6. Anda Menjadi Takut Mengungkapkan Pendapat



Apakah Anda sering berpikir berkali-kali sebelum berbicara karena takut dikritik?



Jika iya, hal tersebut bisa menjadi tanda gaslighting.



Pelaku biasanya meremehkan pendapat Anda dengan mengatakan:



"Kamu tidak paham."

"Logikamu aneh."

"Sudahlah, kamu tidak mengerti."



Akibatnya, Anda memilih diam daripada harus dipermalukan.



Dalam jangka panjang, korban kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebutuhan maupun batasan pribadinya.



7. Anda Mulai Bergantung pada Penilaian Pelaku



Korban gaslighting sering merasa harus meminta pendapat pelaku untuk setiap keputusan.



Bahkan keputusan sederhana seperti memilih pakaian, pekerjaan, atau bertemu teman terasa sulit tanpa persetujuan pelaku.



Hal ini terjadi karena kepercayaan terhadap diri sendiri sudah terkikis.



Menurut psikologi, ketergantungan ini membuat pelaku semakin mudah mengontrol kehidupan korban.



8. Pelaku Membuat Anda Menjauh dari Orang Lain



Gaslighting sering disertai usaha mengisolasi korban.



Pelaku mungkin berkata:



"Temanmu cuma memanfaatkanmu."

"Keluargamu tidak peduli padamu."

"Cuma aku yang benar-benar memahami kamu."



Semakin sedikit orang yang bisa memberi sudut pandang lain, semakin mudah korban mempercayai versi cerita pelaku.



Isolasi sosial merupakan salah satu pola manipulasi yang sering ditemukan dalam hubungan yang tidak sehat.



9. Anda Merasa Selalu Berjalan di Atas Kulit Telur



Korban gaslighting sering merasa harus berhati-hati dalam setiap ucapan maupun tindakan.



Mereka takut pelaku marah, menyalahkan, atau memutarbalikkan keadaan.



Perasaan tegang yang berlangsung terus-menerus ini dapat memicu stres kronis, kecemasan, bahkan gangguan tidur.



Hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa aman, bukan rasa takut.



10. Anda Mulai Kehilangan Jati Diri



Tanda paling serius adalah ketika Anda merasa tidak lagi mengenali diri sendiri.



Hobi yang dulu disukai mulai ditinggalkan.



Keputusan hidup selalu mengikuti keinginan pelaku.



Bahkan Anda kesulitan menjawab pertanyaan sederhana seperti:



"Apa yang sebenarnya aku inginkan?"



Menurut psikologi, gaslighting yang berlangsung lama dapat membuat seseorang kehilangan identitas diri karena terlalu sering mengabaikan kebutuhan pribadi demi memenuhi harapan pelaku.



Mengapa Gaslighting Sangat Berbahaya?



Dampak gaslighting tidak hanya memengaruhi hubungan, tetapi juga kesehatan mental.



Korban berisiko mengalami:



Penurunan rasa percaya diri.

Kecemasan berlebihan.

Stres kronis.

Depresi.

Sulit mempercayai orang lain.

Kesulitan mengambil keputusan.

Ketergantungan emosional terhadap pelaku.



Semakin lama gaslighting berlangsung, semakin sulit korban keluar dari hubungan tersebut karena merasa hanya pelakulah yang memahami dirinya.



Cara Menghadapi Gaslighting Menurut Psikologi



Jika Anda mulai mengenali tanda-tanda di atas, beberapa langkah berikut dapat membantu:



1. Percayai pengalaman Anda sendiri. Jangan langsung menganggap ingatan atau perasaan Anda salah hanya karena orang lain mengatakannya.



2. Catat kejadian penting. Menulis percakapan atau peristiwa dapat membantu menjaga kejelasan fakta ketika seseorang mencoba memutarbalikkan keadaan.



3. Pertahankan hubungan dengan orang-orang yang mendukung. Perspektif dari keluarga atau teman yang tepercaya dapat membantu Anda melihat situasi secara lebih objektif.



4. Tetapkan batasan yang sehat. Anda berhak mengatakan "tidak" dan tidak harus selalu membenarkan diri di hadapan orang lain.



5. Cari bantuan profesional. Jika gaslighting sudah berdampak pada kesehatan mental atau membuat Anda merasa terjebak, berkonsultasi dengan psikolog dapat membantu memulihkan rasa percaya diri dan membangun strategi menghadapi situasi tersebut.



Kesimpulan



Gaslighting merupakan bentuk manipulasi psikologis yang sering kali terjadi secara halus sehingga sulit dikenali. Tanda-tandanya dapat berupa membuat Anda meragukan ingatan sendiri, menganggap perasaan Anda berlebihan, menyalahkan Anda atas berbagai masalah, hingga perlahan mengikis rasa percaya diri dan identitas diri.





Hubungan yang sehat dibangun di atas rasa saling menghargai, komunikasi yang jujur, serta penghormatan terhadap perasaan dan pengalaman masing-masing. Jika Anda terus-menerus merasa bingung, tidak percaya diri, atau selalu mempertanyakan kewarasan sendiri setelah berinteraksi dengan seseorang, penting untuk mengevaluasi hubungan tersebut. Mengenali gaslighting sejak dini adalah langkah awal untuk melindungi kesehatan mental dan membangun kehidupan yang lebih aman, seimbang, dan penuh penghargaan terhadap diri sendiri.***