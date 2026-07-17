Jika Menjumpai Bangku Kosong di Taman, Apa yang Anda Lakukan? Simak Makna Tersirat di Balik Pilihan yang Bisa Membuat Anda Tersadar

JawaPos.com - Hal sederhana seperti apa yang Anda lakukan jika menjumpai sebuah bangku kosong di taman memiliki makna mendalam tentang kepribadian Anda.



Bisa saja Anda terdasar karena mengetahui makna tersebut dan memulai perenungan diri.



Dilansir JawaPos.com dari antoninapanek pada Jumat (17/7), ini makna tersirat di balik perilaku Anda tersebut yang mungkin membuat Anda tersadar.



1. Duduk di Tengah



Duduk diantara dua orang asing sebelum salah satu dari mereka tiba mencerminkan kalau Anda tidak memperhitungkan keberadaan orang lain.



Anda menganggap ruang kosong itu sepenuhnya milik Anda dan dapat digunakan sesuai keinginan Anda tanpa peduli siapa lagi yang mungkin membutuhkannya.



Ini bukan bentuk kepercayaan diri, melainkan ketidakpedulian sosial, seperti 'apakah Saya mengganggu orang lain?' atau 'bagaimana kalau orang lain datang?'.



Di situasi lain, coba perhatikan, Anda yang melakukan ini cenderung memotong pembicaraan orang lain tanpa sadar atau mengambil keputusan tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain saat bekerja.



Benar demikian?.



2. Duduk di Ujung dan Membiarkan Sisanya Kosong



Bangku kosong dalam gambar adalah lambang dari situasi yang sebenarnya aman dan memberi kebebasan.



Sementara duduk di ujung bangku dan membiarkan sisanya kosong seolah Anda harus bersikap hati-hati atau tidak boleh terlalu banyak mengambil ruang mencerminkan tindakan seseorang yang 'mengecilkan diri'.



Mungkin Anda memiliki kecenderungan meremehkan kebutuhan sendiri, sulit menunjukkan diri, atau selalu mengutamakan orang lain, bahkan ketika mereka tidak memerlukannya.



Ini bisa terjadi jika seseorang dalam hidup Anda, mungkin orang tua atau guru telah membuat Anda merasa harus tidak terlalu menonjol, tidak banyak meminta, tidak merepotkan orang lain, atau mengekspresikan diri sepenuhnya.



Kebiasaan itu akhirnya terbawa hingga hal-hal terkecil seperti ini.



3. Berbaring di Seluruh Bangku



Anda bertindak tanpa memikirkan apakah nanti ada orang lain yang ingin duduk atau tidak.



Ini menandakan kenyamanan tingkat tinggi sampai-sampai tidak terlalu memikirkan kebutuhan orang lain.



Terlebih jika tidak ada aturan, tekanan, atau rasa sungkan, Anda langsung saja membiarkan diri sendiri senyaman mungkin.



Anda tidak menahan diri atau membatasi apa yang Anda inginkan.



Perilaku ini tidak bisa dikatakan benar atau salah.



Tanyakan saja pada diri Anda sendiri 'apakah Anda hanya berani menjadi diri sendiri dan merasa bebas ketika sendirian? atau sikap percaya diri dan nyaman seperti itu juga muncul saat Anda bersama orang lain?.



4. Duduk di Tanah dan Mengabaikan Bangku Sepenuhnya



Bangku di taman itu gratis dan disediakan memang untuk diduduki pengunjung.



Tapi, jika Anda lebih memilih tidak menggunakannya (duduk di tanah), secara tidak langsung mengungkapkan bahwa Anda lebih percaya pada pilihan dan prinsip pribadi.



Meski tidak selalu nyaman, tapi itu lebih baik bagi Anda daripada mengikuti cara yang sudah ditentukan orang lain.



Anda memilih jalan yang berbeda!.



Anda berkeinginan merasakan sesuatu secara langsung dan apa adanya, bukan melalui sesuatu yang sudah dirancang untuk lebih nyaman.



Keaslian dan kebebasan memilih terasa lebih penting untuk Anda dari sekadar kenyamanan.



Anda lebih senang mencari pengalaman yang terasa asli.



Mungkin itu membuat Anda lebih berhati-hati terhadap sesuatu yang terlihat terlalu mudah atau sudah diatur sedemikian rupa.***