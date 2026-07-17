Bukan Hanya Penampilan, 5 Zodiak Ini Disebut Semakin Menarik Secara Kepribadian

ilustrasi zodiak yang makin menarik seiring bertambahnya usia. /Freepik
JawaPos.com – Bagi sebagian orang, bertambahnya usia justru menjadi proses untuk menemukan versi terbaik dari diri mereka. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat dari penampilan, tetapi juga dari cara berpikir, sikap, dan rasa percaya diri.
Dalam astrologi, beberapa zodiak diyakini memiliki kecenderungan untuk semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Mereka disebut mampu lebih menerima diri sendiri, tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain, serta memancarkan pesona yang semakin kuat ketika semakin dewasa.
Perjalanan hidup dan pengalaman yang mereka lalui dipercaya membuat karakter mereka semakin matang dan menarik.
Dilansir dari Baseline, berikut lima zodiak yang disebut semakin percaya diri dan memesona seiring bertambahnya usia. Apakah zodiak Anda termasuk?
1. Capricorn
Capricorn dikenal karena kedisiplinan dan tekad kuat, tetapi penampilan dan kepercayaan diri mereka juga cenderung tumbuh seiring bertambahnya usia.
Di awal kehidupan, mereka mungkin lebih pendiam atau fokus pada tujuan daripada penampilan.
Namun seiring bertambahnya usia, mereka mengembangkan rasa percaya diri yang membuatnya semakin menarik.
Kerja keras mereka mulai membuahkan hasil dan seiring dengan kesuksesan muncullah rasa percaya diri.
2. Leo
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