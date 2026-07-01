8 Hal yang Dilakukan Pasangan di Depan Teman-Teman yang Mengungkap Hubungan Mereka yang Sebenarnya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, tidak semua hal terungkap melalui kata-kata. Justru, banyak dinamika hubungan yang terlihat dari perilaku sehari-hari, terutama saat pasangan berada di tengah teman-teman atau lingkungan sosial.

Menurut psikologi, cara pasangan berinteraksi di depan orang lain sering kali menjadi cerminan kondisi hubungan yang sebenarnya.

Bukan berarti setiap tindakan harus dianalisis secara berlebihan, tetapi pola perilaku yang konsisten dapat memberikan gambaran tentang kualitas komunikasi, rasa saling menghargai, hingga tingkat kepercayaan di antara keduanya.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), terdapat delapan hal yang sering dilakukan pasangan di depan teman-teman yang dapat mengungkap kondisi hubungan mereka menurut berbagai penelitian psikologi.

1. Mereka Saling Mendengarkan Saat Berbicara

Salah satu tanda hubungan yang sehat adalah kemampuan untuk benar-benar mendengarkan pasangan. Saat sedang berkumpul bersama teman, pasangan yang memiliki hubungan kuat biasanya tidak saling memotong pembicaraan atau berusaha mendominasi percakapan.

Mereka memberi kesempatan satu sama lain untuk menyampaikan pendapat, lalu merespons dengan perhatian.

Dalam psikologi komunikasi, perilaku ini dikenal sebagai active listening atau mendengarkan secara aktif. Sikap tersebut menunjukkan bahwa masing-masing merasa pendapat pasangannya penting dan layak dihargai.

Sebaliknya, jika salah satu pasangan terus-menerus mengabaikan, memotong pembicaraan, atau meremehkan apa yang dikatakan pasangannya di depan orang lain, hal itu bisa menjadi pertanda adanya masalah dalam komunikasi mereka.