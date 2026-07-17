Kecerdasan Bukan Segalanya, Ini 6 Perilaku Orang Berhati Emas Menurut Psikologi

JawaPos.com – Kecerdasan sering kali dikaitkan dengan prestasi akademis, kemampuan berpikir logis, atau kecepatan dalam menyelesaikan persoalan. Padahal, psikologi memandang bahwa kualitas seseorang tidak hanya diukur dari kemampuan intelektual semata.

Tidak sedikit orang yang mungkin tidak menonjol dalam tes kecerdasan atau pencapaian akademis, tetapi memiliki empati, ketulusan, dan kepedulian yang begitu besar terhadap orang lain. Sifat-sifat tersebut justru membuat kehadiran mereka memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya.

Dirangkum dari Baseline, berikut enam perilaku yang menurut psikologi kerap ditemukan pada orang yang mungkin tidak menonjol secara intelektual, tetapi dikenal memiliki hati yang tulus dan penuh kebaikan.

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1. Empati yang luar biasa

Orang yang mungkin tidak cerdas tetapi berhati emas sering kali menunjukkan tingkat empati yang luar biasa.

Empati, kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, merupakan karakteristik utama yang membedakan mereka.

Meskipun mungkin kurang dalam hal kecerdasan intelektual, mereka mampu menutupinya dengan pemahaman emosional.

Mereka sering kali menjadi orang yang akan menemani saat Anda bersedih, mendengarkan masalah Anda tanpa menghakimi, dan memberikan penghiburan dengan caranya sendiri.

2. Keaslian dan kejujuran