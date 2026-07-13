5 Makna Kucing Liar Masuk ke Rumah Menurut Astrologi, Konon Membawa Pertanda Baik

JawaPos.com - Kehadiran kucing di sekitar rumah sering kali memiliki beragam makna dalam berbagai budaya dan kepercayaan. Bagi sebagian orang, kedatangan hewan berbulu ini secara tiba-tiba dianggap sebagai sebuah tanda tertentu.

Dalam beberapa kepercayaan, kucing yang masuk ke dalam rumah diyakini membawa energi positif, keberuntungan, serta dapat menciptakan suasana yang lebih hangat bagi penghuni rumah.

Meski bersifat kepercayaan dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, pandangan mengenai makna kedatangan kucing masih dipercaya oleh sebagian masyarakat hingga saat ini.

Dilansir dari Onmanorama, berikut lima arti kucing masuk ke rumah menurut sudut pandang astrologi dan kepercayaan yang berkembang.

1. Perlindungan Rumah

Dalam banyak budaya, kucing dianggap sebagai penjaga tempat-tempat suci.

Oleh karena itu, jika ada kucing yang datang tiba-tiba ke rumah Anda, itu menandakan adanya energi spiritual.

Kucing memilih tempat itu karena merasa aman.

2. Energi positif