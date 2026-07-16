Bukan Sekadar Lupa, Ini 6 Ciri Kepribadian Orang yang Sering Kehilangan Barang

ilustrasi orang yang lupa menaruh barang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Pernahkah Anda menghabiskan waktu untuk mencari kunci, ponsel, kacamata, atau barang lain yang sebelumnya baru saja digunakan? Kebiasaan lupa meletakkan barang ternyata menjadi pengalaman yang cukup sering dialami oleh banyak orang.
Dalam sudut pandang psikologi, kebiasaan tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa pola perilaku atau karakteristik tertentu. Cara seseorang mengelola perhatian, fokus, hingga kebiasaan sehari-hari dapat memengaruhi seberapa sering ia mengalami kejadian seperti ini.
Meski sering lupa menaruh barang bukan berarti menunjukkan masalah tertentu, kebiasaan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pola perilaku seseorang dan bagaimana ia menjalani aktivitas sehari-hari.
Dilansir dari Geediting, terdapat beberapa ciri yang sering dikaitkan dengan orang yang kerap lupa menaruh barang. Berikut enam karakteristik yang perlu diketahui.
1. Anda seorang pemikir kreatif
Orang-orang kreatif sering kali memiliki pikiran yang selalu penuh dengan ide, yang terkadang dapat menyebabkan mereka mengabaikan tugas atau objek biasa.
Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang sering lupa mungkin lebih terlibat dalam proses berpikir dan pembangkitan idenya sendiri.
2. Anda seorang pemikir yang mendalam
Ciri lain yang dikaitkan dengan kelupaan Adalah kemampuan untuk berpikir secara mendalam.
Pemikir mendalam cenderung begitu asyik dengan pikirannya sendiri sehingga mereka kurang memperhatikan dunia sekitar, termasuk tempat mereka meletakkan barang-barang miliknya.
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