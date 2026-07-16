Jika Anda Ingin Menemukan Jalan Termudah Menuju Persahabatan yang Kekal, Temukan Orang yang Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikolog

seseorang yang menemukan persahabatan yang kekal. (Magnific)

JawaPos.com - Persahabatan yang sejati bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan. Hubungan yang mampu bertahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dibangun di atas fondasi karakter yang kuat, saling menghargai, dan rasa percaya yang terus dipelihara. Tidak heran jika banyak orang bertanya-tanya, mengapa ada persahabatan yang mampu melewati berbagai ujian, sementara yang lain perlahan memudar?



Psikologi menjelaskan bahwa kualitas sebuah persahabatan tidak hanya ditentukan oleh kesamaan hobi atau seberapa sering bertemu. Faktor yang jauh lebih penting adalah kepribadian masing-masing individu. Orang-orang dengan karakter tertentu cenderung mampu membangun hubungan yang sehat, minim konflik, dan penuh dukungan emosional.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (15/7), jika Anda ingin menemukan jalan termudah menuju persahabatan yang kekal, berikut adalah tujuh kepribadian yang layak Anda cari menurut berbagai temuan psikologi.



1. Memiliki Empati yang Tinggi



Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang sedang dialami orang lain. Psikolog menganggap empati sebagai salah satu fondasi utama dalam hubungan interpersonal.



Sahabat yang penuh empati tidak hanya mendengarkan cerita Anda, tetapi juga berusaha memahami sudut pandang Anda tanpa terburu-buru menghakimi. Mereka mampu hadir ketika Anda sedang mengalami masa sulit dan memberikan dukungan yang tulus.



Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang berempati biasanya menunjukkan perhatian melalui tindakan kecil. Mereka mengingat hal-hal penting tentang Anda, menanyakan kabar tanpa diminta, dan mampu membaca perubahan emosi meskipun Anda tidak mengatakannya secara langsung.



Persahabatan dengan orang seperti ini cenderung terasa aman karena Anda tidak perlu berpura-pura menjadi pribadi yang sempurna.



2. Jujur dan Dapat Dipercaya



Kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam sebuah hubungan. Tanpa kejujuran, persahabatan akan mudah dipenuhi rasa curiga dan kekecewaan.



Psikologi menunjukkan bahwa individu yang konsisten berkata jujur lebih mudah membangun hubungan jangka panjang karena mereka menciptakan rasa aman bagi orang di sekitarnya.



Orang yang dapat dipercaya tidak menyebarkan rahasia, tidak memanipulasi informasi demi keuntungan pribadi, dan berani mengakui kesalahan ketika mereka melakukan kekeliruan.



Mereka mungkin tidak selalu mengatakan hal yang ingin Anda dengar, tetapi mereka akan mengatakan hal yang perlu Anda dengar dengan cara yang penuh rasa hormat.



3. Memiliki Kecerdasan Emosional



Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain.



Dalam persahabatan, orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu menyelesaikan konflik secara dewasa. Mereka tidak mudah tersulut emosi, tidak menyimpan dendam terlalu lama, dan mampu berkomunikasi dengan baik ketika terjadi kesalahpahaman.



Mereka juga tahu kapan harus memberikan ruang, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus memberikan saran.



Hubungan dengan orang seperti ini biasanya lebih stabil karena masalah diselesaikan melalui komunikasi, bukan drama.



4. Menghargai Batasan Pribadi



Persahabatan yang sehat bukan berarti harus selalu bersama setiap saat. Setiap orang tetap membutuhkan ruang pribadi untuk keluarga, pekerjaan, atau waktu untuk dirinya sendiri.



Menurut psikologi, individu yang menghormati batasan pribadi memiliki kecenderungan membangun hubungan yang lebih sehat karena mereka memahami pentingnya otonomi.



Mereka tidak memaksa Anda untuk selalu tersedia, tidak merasa tersinggung ketika Anda sibuk, dan tidak menganggap perbedaan pendapat sebagai ancaman terhadap hubungan.



Sebaliknya, mereka menghargai pilihan hidup Anda dan mendukung perkembangan pribadi tanpa merasa harus mengendalikan Anda.



5. Memiliki Sikap Positif dan Mendukung



Sikap positif bukan berarti selalu tersenyum atau mengabaikan masalah. Orang yang positif tetap realistis, tetapi mereka memilih menjadi sumber semangat daripada sumber energi negatif.



Psikologi positif menunjukkan bahwa hubungan yang dipenuhi dukungan emosional mampu meningkatkan kesejahteraan mental dan kepuasan hidup.



Sahabat seperti ini ikut bahagia ketika Anda berhasil, memberikan semangat ketika Anda gagal, dan tidak merasa iri atas pencapaian Anda.



Mereka merayakan keberhasilan bersama Anda tanpa merasa tersaingi. Kehadiran mereka membuat Anda terdorong menjadi versi terbaik dari diri sendiri.



6. Bertanggung Jawab dan Konsisten



Karakter yang sering diabaikan tetapi sangat penting adalah konsistensi.



Orang yang bertanggung jawab tidak hanya pandai mengucapkan janji, tetapi juga berusaha menepatinya. Mereka hadir ketika dibutuhkan, menghargai waktu, dan menunjukkan perilaku yang dapat diprediksi.



Dalam psikologi hubungan, konsistensi membantu membangun rasa aman karena seseorang mengetahui apa yang bisa diharapkan dari temannya.



Persahabatan tidak selalu membutuhkan hadiah mahal atau perhatian berlebihan. Sering kali, hubungan bertahan lama hanya karena kedua pihak sama-sama konsisten menjaga komunikasi dan saling hadir dalam berbagai fase kehidupan.



7. Rendah Hati dan Mau Terus Belajar



Orang yang rendah hati menyadari bahwa mereka tidak selalu benar. Mereka bersedia meminta maaf ketika melakukan kesalahan dan terbuka menerima masukan.



Psikologi menyebut kerendahan hati sebagai salah satu sifat yang memperkuat hubungan sosial karena mengurangi konflik yang dipicu oleh ego.



Sahabat yang rendah hati tidak merasa harus selalu menang dalam perdebatan. Mereka lebih mengutamakan hubungan daripada keinginan untuk membuktikan diri paling benar.



Selain itu, mereka juga terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Sikap inilah yang membuat persahabatan dapat berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman hidup.



Persahabatan yang Bertahan Lama Berawal dari Diri Sendiri



Meskipun tujuh karakter di atas penting untuk dicari pada calon sahabat, psikologi juga mengingatkan bahwa hubungan yang sehat bersifat timbal balik. Artinya, kita juga perlu berusaha memiliki kualitas-kualitas tersebut.



Jika Anda menginginkan teman yang jujur, jadilah orang yang jujur. Jika Anda ingin dipahami, belajarlah memahami orang lain. Jika Anda berharap memiliki sahabat yang setia, tunjukkan pula kesetiaan dalam tindakan sehari-hari.



Persahabatan yang langgeng bukan dibangun oleh kesempurnaan, melainkan oleh dua orang yang sama-sama mau bertumbuh, saling menghormati, dan terus menjaga kepercayaan.



Penutup



Menemukan sahabat sejati mungkin tidak mudah, tetapi psikologi menunjukkan bahwa karakter seseorang jauh lebih penting daripada popularitas, status sosial, atau kesamaan minat. Orang yang memiliki empati, kejujuran, kecerdasan emosional, menghargai batasan pribadi, bersikap suportif, bertanggung jawab, dan rendah hati memiliki peluang lebih besar membangun persahabatan yang bertahan lama.



