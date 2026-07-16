Jika Anda Ingin Benar-Benar Menikmati Pekerjaan, Kenali 6 Rahasia yang Jarang Diketahui Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang menikmati pekerjaan (Magnific/The Yuri Arcurs Collection)
JawaPos.com - Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja. Namun, tidak semua orang benar-benar menikmati apa yang mereka lakukan. Ada yang bekerja hanya demi gaji, ada pula yang merasa hari-harinya dipenuhi tekanan, kebosanan, dan kelelahan. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya menjadi sarana berkembang justru terasa seperti beban yang harus dijalani setiap hari.
Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa menikmati pekerjaan tidak selalu bergantung pada besarnya gaji, jabatan, atau perusahaan tempat seseorang bekerja. Cara seseorang memandang pekerjaan, mengelola emosi, hingga membangun hubungan dengan rekan kerja ternyata memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kepuasan kerja.
Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (16/7), terdapat enam rahasia menurut psikologi yang dapat membantu Anda menikmati pekerjaan dengan lebih tulus dan berkelanjutan.
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1. Temukan Makna di Balik Pekerjaan Anda
Salah satu temuan penting dalam psikologi adalah bahwa manusia membutuhkan makna (meaning) dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Orang yang merasa pekerjaannya memiliki tujuan cenderung lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih tahan menghadapi tekanan.
Makna tidak selalu berarti pekerjaan yang "mengubah dunia". Seorang guru membantu mencerdaskan generasi muda, seorang kasir mempermudah pelanggan berbelanja, sementara seorang staf administrasi menjaga agar operasional perusahaan berjalan lancar.
Ketika Anda mulai melihat bagaimana pekerjaan memberikan dampak positif bagi orang lain, motivasi intrinsik akan meningkat. Rasa puas pun muncul bukan hanya karena hasil akhir, tetapi juga karena proses yang dijalani.
2. Fokus pada Hal yang Bisa Anda Kendalikan
Banyak stres di tempat kerja muncul karena terlalu memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali, seperti keputusan atasan, kebijakan perusahaan, atau perilaku rekan kerja.
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