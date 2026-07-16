7 Alasan Mengapa Menjadi Mahir dalam Pekerjaan Anda Dapat Merugikan Karier Menurut Psikologi

seseorang yang mahir dalam pekerjaan. (Magnific)

JawaPos.com - Di dunia kerja, menjadi karyawan yang sangat kompeten sering dianggap sebagai kunci menuju promosi, kenaikan gaji, dan kesuksesan jangka panjang. Banyak orang menghabiskan bertahun-tahun untuk mengasah keterampilan, meningkatkan produktivitas, dan menjadi sosok yang paling dapat diandalkan di tim.



Namun, psikologi organisasi menunjukkan bahwa kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Dalam kondisi tertentu, justru menjadi terlalu mahir dalam pekerjaan dapat menghambat perkembangan karier seseorang. Fenomena ini bukan berarti kemampuan adalah sesuatu yang buruk, melainkan karena dinamika perilaku manusia, budaya organisasi, dan cara perusahaan mengambil keputusan sering kali menghasilkan konsekuensi yang tidak terduga.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (15/7), terdapat tujuh alasan mengapa menjadi sangat mahir dalam pekerjaan Anda terkadang justru dapat merugikan karier menurut perspektif psikologi.



1. Anda Terjebak dalam "Competency Trap"



Dalam psikologi organisasi dikenal konsep competency trap atau jebakan kompetensi. Ketika seseorang sangat ahli dalam suatu tugas, organisasi cenderung mempertahankannya di posisi tersebut karena dianggap terlalu berharga untuk dipindahkan.



Akibatnya, perusahaan merasa lebih diuntungkan jika Anda tetap menjalankan pekerjaan yang sudah dikuasai daripada memberikan kesempatan untuk naik jabatan. Mereka khawatir produktivitas tim akan menurun jika Anda dipromosikan.



Dari sisi psikologi manajemen, ini merupakan bentuk status quo bias, yaitu kecenderungan mempertahankan kondisi yang sudah terbukti efektif daripada mengambil risiko perubahan.



Ironisnya, semakin baik Anda bekerja, semakin sulit Anda meninggalkan posisi tersebut.



2. Terlalu Andal Membuat Beban Kerja Terus Bertambah



Psikologi perilaku menjelaskan adanya prinsip reinforcement atau penguatan. Ketika seseorang selalu berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, atasan cenderung memberikan lebih banyak tanggung jawab.



Awalnya hal ini terlihat sebagai bentuk kepercayaan. Namun dalam praktiknya, Anda bisa menjadi "tempat pelarian" untuk semua pekerjaan sulit.



Lama-kelamaan kondisi ini menyebabkan:



Beban kerja meningkat tanpa kenaikan jabatan.

Risiko kelelahan mental (burnout).

Sulit memiliki waktu untuk mengembangkan kemampuan baru.



Alih-alih berkembang secara strategis, energi Anda habis hanya untuk mempertahankan performa harian.



3. Orang Lain Mendapat Kesempatan Belajar, Anda Terus Bekerja



Secara psikologis, organisasi sering memberikan proyek pengembangan kepada karyawan yang masih memiliki ruang belajar. Sementara itu, karyawan yang sudah mahir justru diminta menjaga operasional agar tetap berjalan lancar.



Akibatnya muncul paradoks.



Rekan kerja yang sebelumnya kurang berpengalaman memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan, menangani proyek lintas divisi, atau memimpin tim kecil. Mereka memperoleh pengalaman yang memperkaya portofolio.



Sebaliknya, Anda tetap berada di zona yang sama karena dianggap sudah "aman".



Dalam jangka panjang, mereka berkembang lebih cepat meskipun awalnya memiliki kemampuan teknis yang lebih rendah.



4. Terlalu Fokus pada Keahlian Teknis Menghambat Kepemimpinan



Psikologi kepemimpinan menunjukkan bahwa promosi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis.



Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin penting keterampilan seperti:



komunikasi,

negosiasi,

pengambilan keputusan,

membangun hubungan,

mengelola konflik,

dan berpikir strategis.



Banyak karyawan sangat ahli menyelesaikan pekerjaan sendiri, tetapi belum menunjukkan kemampuan memimpin orang lain.



Fenomena ini dikenal sebagai expert bias, yaitu kecenderungan mengukur nilai diri hanya berdasarkan keahlian teknis, padahal organisasi membutuhkan kemampuan mengelola manusia dan strategi.



5. Anda Dianggap Sulit Digantikan



Paradoks lain dalam dunia kerja adalah ketika seseorang menjadi terlalu penting.



Jika seluruh proses kerja bergantung pada Anda, perusahaan mungkin merasa tidak siap kehilangan kontribusi tersebut.



Secara psikologis, manajer sering menghindari keputusan yang berpotensi mengganggu stabilitas tim. Karena itu, mereka memilih mempertahankan karyawan terbaik di posisi saat ini dibanding memindahkannya ke jabatan lain.



Situasi ini sering membuat seseorang mendengar kalimat seperti:



"Kami masih sangat membutuhkan Anda di posisi sekarang."



Kalimat tersebut terdengar sebagai pujian, tetapi dalam beberapa kasus justru menjadi penghambat karier.



6. Perfeksionisme Membatasi Inovasi



Banyak individu yang sangat mahir memiliki kecenderungan perfeksionis.



Psikologi menjelaskan bahwa perfeksionisme dapat meningkatkan kualitas hasil kerja, tetapi juga memiliki sisi negatif, seperti:



takut gagal,

enggan mengambil risiko,

terlalu lama mengambil keputusan,

sulit mendelegasikan pekerjaan.



Sementara itu, organisasi modern sering menghargai orang yang mampu bereksperimen, mencoba pendekatan baru, dan belajar dari kegagalan.



Jika Anda terlalu fokus menghasilkan pekerjaan yang sempurna, Anda mungkin kehilangan kesempatan menunjukkan kemampuan berinovasi.



7. Identitas Diri Terlalu Melekat pada Satu Peran



Menurut teori self-concept dalam psikologi, seseorang sering membangun identitas berdasarkan pekerjaannya.



Misalnya:



"Saya adalah analis terbaik."

"Saya adalah programmer paling andal."

"Saya adalah desainer yang selalu menyelesaikan masalah."



Identitas ini memang meningkatkan rasa percaya diri. Namun jika terlalu kuat, seseorang menjadi enggan mencoba tantangan baru karena takut kehilangan reputasi sebagai ahli.



Akibatnya, mereka menolak rotasi kerja, enggan berpindah divisi, atau menghindari posisi manajerial yang membutuhkan kemampuan berbeda.



Dalam jangka panjang, fleksibilitas karier menjadi menurun.



Bagaimana Menghindari Jebakan Ini?



Menjadi mahir tetap merupakan aset penting. Yang perlu dihindari adalah terjebak hanya pada satu jenis keahlian.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:



Terus mengembangkan keterampilan kepemimpinan.

Bangun kemampuan komunikasi dan kolaborasi.

Dokumentasikan pekerjaan agar mudah dialihkan kepada orang lain.

Jangan takut mendelegasikan tugas.

Mintalah kesempatan menangani proyek strategis.

Perluas jaringan profesional di dalam maupun di luar perusahaan.

Pelajari keterampilan baru yang relevan dengan perkembangan industri.



Dengan demikian, organisasi akan melihat Anda bukan hanya sebagai pelaksana terbaik, tetapi juga sebagai calon pemimpin yang mampu membawa perubahan.



Kesimpulan



Menjadi sangat mahir dalam pekerjaan memang meningkatkan nilai profesional seseorang. Namun menurut psikologi organisasi, keahlian yang terlalu terfokus juga dapat menciptakan berbagai hambatan karier, mulai dari terjebak dalam posisi yang sama, memperoleh beban kerja berlebihan, hingga kehilangan kesempatan berkembang.



