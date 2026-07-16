Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 16 Juli 2026 | 21.46 WIB

5 Kebiasaan yang Kerap Diremehkan, Namun Justru Membangun Kebahagiaan Abadi dalam Hidup Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang membangun kebahagian abadi (Magnific/Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang membangun kebahagian abadi (Magnific/Magnific)

JawaPos.com - Di era modern, banyak orang mengira bahwa kebahagiaan berasal dari pencapaian besar, gaji tinggi, rumah mewah, atau pengakuan dari orang lain. Padahal, berbagai penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan yang bertahan lama justru dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Sayangnya, karena terlihat biasa saja, kebiasaan ini sering dianggap sepele. Padahal, dampaknya terhadap kesehatan mental, hubungan sosial, dan kepuasan hidup sangat besar. Psikologi menyebut bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan berulang mampu membentuk pola pikir positif, meningkatkan ketahanan emosional, dan membantu seseorang menjalani hidup yang lebih bermakna.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (16/7), terdapat lima kebiasaan yang sering diremehkan, tetapi justru menjadi fondasi kebahagiaan jangka panjang menurut psikologi.

1. Melatih Rasa Syukur Setiap Hari

Rasa syukur bukan sekadar mengucapkan "terima kasih". Dalam psikologi positif, bersyukur berarti secara sadar mengalihkan perhatian dari apa yang belum dimiliki menuju hal-hal baik yang sudah ada dalam kehidupan.

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin menuliskan atau mengingat tiga hal yang mereka syukuri setiap hari cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, tidur lebih nyenyak, serta merasa lebih puas terhadap hidup.

Ketika seseorang terbiasa bersyukur, otak perlahan membangun kebiasaan untuk mencari sisi positif dalam berbagai situasi. Hal ini membuat seseorang tidak mudah terjebak dalam pikiran negatif atau terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain.

Cara sederhana memulainya adalah dengan meluangkan waktu lima menit sebelum tidur untuk mengingat tiga hal baik yang terjadi hari itu, sekecil apa pun.

2. Menjaga Hubungan Baik dengan Orang Terdekat

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
8 Alasan Mengapa Anda Harus Melakukan Hal yang Menurutmu Tidak Bisa Kamu Lakukan Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

8 Alasan Mengapa Anda Harus Melakukan Hal yang Menurutmu Tidak Bisa Kamu Lakukan Menurut Psikologi

Kamis, 16 Juli 2026 | 16.00 WIB

7 Alasan Mengapa Menjadi Mahir dalam Pekerjaan Anda Dapat Merugikan Karier Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Alasan Mengapa Menjadi Mahir dalam Pekerjaan Anda Dapat Merugikan Karier Menurut Psikologi

Kamis, 16 Juli 2026 | 15.57 WIB

Jika Pasangan Menunjukkan 15 Perilaku Ini, Selamat! Psikologi Mengatakan Dia Benar-Benar Menyukaimu - Image
Lifestyle

Jika Pasangan Menunjukkan 15 Perilaku Ini, Selamat! Psikologi Mengatakan Dia Benar-Benar Menyukaimu

Kamis, 16 Juli 2026 | 15.55 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore