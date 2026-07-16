6 Kebiasaan yang Tanpa Disadari Mengganggu Ketenangan Pikiran, Kenali Sejak Dini agar Lebih Mudah Berubah

1. Scrolling tanpa henti

Pernahkah Anda mendapati diri Anda me-refresh feed Anda lama setelah berita utama berubah suram?

Para peneliti menjuluki lingkaran ini sebagai 'doomscrolling' dan dikaitkan dengan peningkatan kecemasan, kesedihan, dan ketidakberdayaan.

Pemeriksaan berita selama lima menit dapat dengan mudah diperpanjang menjadi satu jam untuk menyikapi skenario terburuk.

2. Membiarkan pikiran Anda memutar kembali kekhawatiran yang sama secara berulang-ulang

"Otak Anda seperti Velcro untuk pengalaman negatif, tetapi Teflon untuk pengalaman positif." Pengingat dari psikolog Rick Hanson menjelaskan mengapa perenungan terasa lengket.

3. Mengatakan "ya" ketika seluruh sel dalam tubuhmu berteriak "tidak"

Brené Brown berkata: "Berani menetapkan batasan adalah tentang memiliki keberanian untuk mencintai diri sendiri, bahkan ketika kita berisiko mengecewakan orang lain."

4. Membiarkan ping terus-menerus mengganggu fokus Anda

Harvard Business Review memperingatkan bahwa gangguan-gangguan mikro ini melemahkan kemampuan kita untuk mencapai kondisi flow, dan membuat kita merasa kurang puas di penghujung hari.