6 Kebiasaan yang Tanpa Disadari Mengganggu Ketenangan Pikiran, Kenali Sejak Dini agar Lebih Mudah Berubah

Ilustrasi kebiasaan yang merusak ketenangan pikiran (freepik)
JawaPos.com - Banyak orang menganggap ketenangan pikiran hanya bisa ditemukan di tempat yang damai, jauh dari keramaian, dan penuh suasana yang menenangkan.
Namun, kenyataannya rasa tidak tenang sering kali tidak disebabkan oleh lingkungan sekitar, melainkan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari.
Mengutip The Vessel pada Kamis (16/7), terdapat enam kebiasaan yang perlahan dapat mengurangi ketenangan batin tanpa disadari. Mengenali kebiasaan tersebut bukanlah bentuk menyalahkan diri sendiri, melainkan langkah awal untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
1. Scrolling tanpa henti
Pernahkah Anda mendapati diri Anda me-refresh feed Anda lama setelah berita utama berubah suram?
Para peneliti menjuluki lingkaran ini sebagai 'doomscrolling' dan dikaitkan dengan peningkatan kecemasan, kesedihan, dan ketidakberdayaan.
Pemeriksaan berita selama lima menit dapat dengan mudah diperpanjang menjadi satu jam untuk menyikapi skenario terburuk.
2. Membiarkan pikiran Anda memutar kembali kekhawatiran yang sama secara berulang-ulang
"Otak Anda seperti Velcro untuk pengalaman negatif, tetapi Teflon untuk pengalaman positif." Pengingat dari psikolog Rick Hanson menjelaskan mengapa perenungan terasa lengket.
3. Mengatakan "ya" ketika seluruh sel dalam tubuhmu berteriak "tidak"
Brené Brown berkata: "Berani menetapkan batasan adalah tentang memiliki keberanian untuk mencintai diri sendiri, bahkan ketika kita berisiko mengecewakan orang lain."
4. Membiarkan ping terus-menerus mengganggu fokus Anda
Harvard Business Review memperingatkan bahwa gangguan-gangguan mikro ini melemahkan kemampuan kita untuk mencapai kondisi flow, dan membuat kita merasa kurang puas di penghujung hari.
5. Mengukur hidup Anda berdasarkan momen terbaik orang lain
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