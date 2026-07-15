Jangan Sepelekan, Ini 5 Kebiasaan Setelah Makan yang Berdampak Buruk bagi Pencernaan

ilustrasi orang yang makan buah. /Freepik
JawaPos.com - Sistem pencernaan berperan penting dalam membantu tubuh menyerap nutrisi sekaligus menjaga kesehatan secara menyeluruh.
Namun, tanpa disadari, banyak orang masih melakukan kebiasaan tertentu setelah makan yang justru dapat mengganggu proses pencernaan.
Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan tersebut berpotensi memicu berbagai keluhan, seperti perut kembung, rasa tidak nyaman, hingga masalah kesehatan lainnya.
Mengutip English Jagran, berikut lima kesalahan yang sering dilakukan setelah makan dan sebaiknya dihindari untuk membantu menjaga sistem pencernaan tetap bekerja dengan optimal.
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1. Makan buah
Mengonsumsi buah segera setelah makan dapat mengganggu pencernaan karena gula yang terkandung di dalamnya dapat berfermentasi di dalam perut, menyebabkan perut kembung dan gas.
Untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi dan menghindari rasa tidak nyaman, disarankan makan buah pada waktu yang tepat sehingga pencernaan dapat berjalan lancar.
2. Merokok
Merokok setelah makan dapat membahayakan kesehatan.
Merokok memasukkan zat kimia beracun, menghambat pencernaan, dan mengurangi aliran darah ke lambung.
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