Orang dengan Harga Diri yang Tak Tergoyahkan Biasanya Melakukan 8 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang dengan harga diri yang tak tergoyahkan (Magnific)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai dua tipe orang. Tipe pertama adalah mereka yang mudah goyah saat menghadapi kritik, perbandingan, atau penolakan. Sementara tipe kedua adalah mereka yang tampak tenang, mantap, dan tetap percaya diri bahkan saat situasi sedang tidak berpihak kepada mereka.
Menurut psikologi, perbedaan ini jarang sekali disebabkan oleh bakat sejak lahir. Harga diri yang kuat hampir selalu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.
Penting untuk dipahami bahwa harga diri yang kuat bukanlah sikap sombong atau merasa paling benar. Sebaliknya, ini adalah kondisi batin di mana seseorang mengenal dirinya secara jujur, menerima kekurangan yang dimiliki, dan tidak menggantungkan nilai dirinya pada penilaian orang lain. Dalam psikologi, kondisi ini disebut sebagai stable self-esteem atau harga diri yang stabil, bukan yang rapuh dan mudah bereaksi negatif.
Lalu, apa saja kebiasaan harian yang dilakukan oleh orang-orang dengan harga diri yang kuat? Melansir dari Geediting, derikut adalah delapan ritual harian yang terbukti secara psikologis dapat memperkuat rasa percaya diri dari dalam:
1. Mereka Memulai Hari dengan Dialog Batin yang Sehat
Orang dengan harga diri kuat sangat sadar bahwa suara paling berpengaruh dalam hidupnya adalah suara di kepalanya sendiri. Karena itu, mereka tidak membiarkan pikiran pertama di pagi hari dipenuhi kritik diri atau kecemasan berlebihan.
Alih-alih berkata, "Aku pasti gagal hari ini," mereka cenderung berpikir, "Aku akan melakukan yang terbaik dengan apa yang kupunya." Dalam psikologi kognitif, ini dikenal sebagai self-talk positif realistis bukan afirmasi kosong, tetapi cara berbicara pada diri sendiri yang adil dan membangun.
2. Mereka Menjaga Batasan Pribadi dengan Tegas
Salah satu ritual terpenting adalah kemampuan berkata "tidak" tanpa rasa bersalah. Orang dengan harga diri yang tak tergoyahkan paham bahwa menyenangkan semua orang adalah jalan tercepat menuju kelelahan mental.
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