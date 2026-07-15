Psikologi Ungkap 7 Sifat Orang yang Tak Pernah Merasa Puas dengan Hidupnya

JawaPos.com - Tidak semua orang yang memiliki kehidupan nyaman merasa mudah bersyukur. Ada sebagian individu yang tetap cenderung berfokus pada kekurangan dan terus mengeluhkan berbagai hal, meskipun kondisi hidup mereka relatif lebih baik dibandingkan banyak orang.

Sikap tersebut biasanya bukan sekadar respons sesaat, melainkan menjadi pola pikir yang memengaruhi cara mereka memandang kehidupan sehari-hari.

Mengutip Baseline, psikologi mengungkap tujuh sifat yang kerap ditemukan pada orang yang sulit merasa puas meski hidupnya serba berkecukupan.

1. Kurangnya rasa syukur

Banyak orang bersyukur atas keberuntungan mereka dan mampu menghargai aspek positif dalam kehidupan.

Namun, mereka yang terus-menerus mencari alasan untuk mengeluh, meskipun keadaannya mudah, cenderung tidak memiliki rasa syukur ini.

Mereka selalu berfokus pada hal-hal negatif, hal-hal yang tidak beres, ketimbang mengakui dan menghargai hal-hal yang baik.

2. Keinginan untuk mencapai kesempurnaan

Orang-orang yang suka mengeluh meskipun menjalani kehidupan nyaman sering kali memendam keinginan untuk mencapai kesempurnaan.