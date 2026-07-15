Jika Seseorang Sering Membagikan Kutipan Inspiratif di WhatsApp, Biasanya Mereka Memiliki 7 Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sering membagikan kutipan inspiratif di whatsapp. (Magnific)

JawaPos.com - Di era digital, WhatsApp bukan hanya menjadi sarana bertukar pesan, tetapi juga media untuk mengekspresikan diri. Salah satu kebiasaan yang cukup sering dijumpai adalah membagikan kutipan inspiratif, baik melalui status maupun di dalam grup percakapan. Kutipan tersebut biasanya berisi motivasi, kebijaksanaan hidup, semangat menghadapi tantangan, hingga pesan tentang rasa syukur.



Sebagian orang mungkin menganggap kebiasaan ini sekadar rutinitas atau hobi. Namun, dalam psikologi, pilihan konten yang sering dibagikan seseorang dapat memberikan petunjuk mengenai cara berpikir, nilai-nilai yang dianut, dan kecenderungan kepribadiannya. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu pun perilaku yang dapat secara pasti menentukan kepribadian seseorang. Psikologi melihat perilaku sebagai salah satu indikator yang perlu dipahami bersama faktor-faktor lainnya.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (15/7), terdapat beberapa karakteristik kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang gemar membagikan kutipan inspiratif.



1. Memiliki Orientasi Positif terhadap Kehidupan



Orang yang rutin membagikan kata-kata motivasi umumnya berusaha memandang kehidupan dari sisi yang lebih optimistis. Mereka percaya bahwa setiap tantangan dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang.



Dalam psikologi positif, individu yang memiliki pola pikir optimistis cenderung lebih mudah bangkit setelah mengalami kegagalan. Kutipan inspiratif menjadi salah satu cara mereka mengingatkan diri sendiri bahwa setiap masalah memiliki jalan keluar.



Namun, penting diingat bahwa seseorang tetap bisa membagikan kutipan positif meskipun sedang menghadapi masa sulit. Oleh karena itu, kebiasaan ini tidak selalu berarti mereka selalu bahagia.



2. Senang Memberikan Dukungan kepada Orang Lain



Sebagian orang membagikan kutipan bukan untuk mencari perhatian, melainkan karena berharap orang lain memperoleh semangat baru setelah membacanya.



Mereka memiliki kecenderungan prososial, yaitu perilaku yang bertujuan membantu atau memberi manfaat kepada orang lain. Walaupun hanya berupa kalimat singkat, mereka percaya bahwa kata-kata positif dapat memberikan dampak yang berarti bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan.



Keinginan untuk menyebarkan energi positif sering kali menjadi alasan utama di balik kebiasaan tersebut.



3. Reflektif dan Suka Merenungkan Pengalaman Hidup



Kutipan inspiratif umumnya berisi pelajaran hidup, kebijaksanaan, atau hasil perenungan mendalam. Orang yang sering membagikannya biasanya juga menikmati proses refleksi diri.



Mereka senang memikirkan makna dari setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan. Aktivitas tersebut membantu mereka memahami diri sendiri sekaligus memperbaiki cara menghadapi tantangan di masa depan.



Dalam psikologi, refleksi diri merupakan salah satu keterampilan penting yang mendukung perkembangan emosional dan pengambilan keputusan yang lebih baik.



4. Memiliki Nilai dan Prinsip yang Ingin Dipertahankan



Apa yang seseorang bagikan di media sosial sering kali mencerminkan nilai yang dianggap penting dalam hidupnya.



Misalnya, seseorang yang sering membagikan kutipan tentang kerja keras kemungkinan menghargai ketekunan. Sementara mereka yang gemar membagikan kutipan tentang rasa syukur mungkin menganggap penghargaan terhadap hal-hal sederhana sebagai prinsip hidup.



Meski demikian, isi kutipan tidak selalu menggambarkan kondisi nyata seseorang. Terkadang kutipan tersebut justru mencerminkan nilai yang sedang ingin mereka capai.



5. Terbuka terhadap Pembelajaran



Orang yang senang membaca dan membagikan kutipan inspiratif sering kali memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai pelajaran hidup.



Mereka menikmati membaca buku, mendengarkan podcast, mengikuti seminar, atau mempelajari pengalaman orang lain. Dari berbagai sumber tersebut, mereka menemukan kalimat-kalimat yang dianggap bermakna, kemudian membagikannya kepada orang lain.



Sikap terbuka terhadap pengalaman baru merupakan salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan dimensi Openness to Experience dalam teori kepribadian Big Five.



6. Ingin Membangun Identitas Positif



Dalam psikologi sosial, setiap individu secara alami berusaha membentuk citra diri di hadapan orang lain. Salah satu caranya adalah melalui konten yang dibagikan di media sosial maupun aplikasi pesan.



Orang yang rutin mengunggah kutipan inspiratif mungkin ingin dikenal sebagai pribadi yang bijaksana, optimistis, atau penuh semangat.



Hal ini merupakan bagian normal dari proses presentasi diri (self-presentation). Selama dilakukan secara wajar, perilaku tersebut bukanlah sesuatu yang negatif.



7. Sedang Memotivasi Diri Sendiri



Menariknya, kutipan inspiratif tidak selalu ditujukan untuk orang lain. Dalam banyak kasus, seseorang justru membagikan kalimat tersebut sebagai bentuk penyemangat untuk dirinya sendiri.



Ketika menghadapi tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau tantangan pribadi, membaca dan membagikan kata-kata positif dapat membantu memperkuat motivasi internal.



Psikologi mengenal konsep self-talk, yaitu dialog internal yang memengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Membaca maupun membagikan kutipan inspiratif dapat menjadi salah satu bentuk penguatan terhadap dialog positif tersebut.



Tidak Semua Orang Memiliki Kepribadian yang Sama



Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku di media digital dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan kepribadian, psikologi tidak menyimpulkan kepribadian seseorang hanya berdasarkan satu kebiasaan.



Seseorang bisa saja membagikan kutipan inspiratif karena:



Menyukai desain dan estetika kutipan.

Terinspirasi oleh tokoh tertentu.

Ingin menyemangati teman atau keluarga.

Sedang menghadapi masa sulit.

Sekadar mengisi status WhatsApp.



Artinya, kebiasaan tersebut bukanlah alat diagnosis psikologis dan tidak dapat digunakan untuk menilai karakter seseorang secara mutlak.



Kesimpulan



Sering membagikan kutipan inspiratif di WhatsApp dapat mencerminkan beberapa kecenderungan kepribadian, seperti optimistis, reflektif, suka memberi dukungan kepada orang lain, memiliki prinsip hidup yang kuat, terbuka terhadap pembelajaran, ingin membangun identitas positif, serta menggunakan kutipan sebagai sarana memotivasi diri sendiri.



