Tumbuh di Keluarga Berantakan? Ini 8 Perilaku yang Sering Muncul Saat Dewasa

JawaPos.com - Pengalaman masa kecil sering kali memberi pengaruh besar terhadap cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku saat dewasa.

Mereka yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik atau kurang harmonis dapat membawa pola tertentu ke dalam kehidupan mereka di kemudian hari.

Hal ini bukan untuk menyalahkan latar belakang keluarga, melainkan sebagai upaya memahami bagaimana pengalaman tersebut membentuk kepribadian dan respons seseorang.

Mengutip Geediting, psikologi mengungkap delapan perilaku yang umum ditemukan pada orang dewasa yang dibesarkan dalam keluarga berantakan.

1. Kepekaan terhadap konflik

Tumbuh dalam keluarga yang berantakan kerap kali menimbulkan banyak konflik, perselisihan, dan ketegangan.

Sebagai orang dewasa, mereka yang mengalami kekacauan semacam ini di masa kecil mungkin memiliki kepekaan tinggi terhadap konflik.

Mereka mungkin terlalu berhati-hati atau cemas dalam situasi yang sedikit saja menunjukkan ketidaksetujuan atau perselisihan.

2. Mencari stabilitas