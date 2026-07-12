7 Ciri Bahasa Tubuh yang Sering Dikaitkan dengan Orang Jujur dan Tulus Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bahasa tubuh dapat menjadi salah satu cara untuk memahami sikap dan perasaan seseorang tanpa harus melihat dari perkataannya saja.

Dalam kajian psikologi, gerakan, ekspresi, dan perilaku nonverbal terkadang dapat memberikan petunjuk mengenai emosi atau niat seseorang.

Ada beberapa tanda bahasa tubuh yang kerap dikaitkan dengan kejujuran dan ketulusan, sehingga dapat membantu mengenali karakter seseorang dalam berinteraksi.

Mengutip Blog Herald, berikut tujuh ciri bahasa tubuh yang disebut menunjukkan pribadi yang jujur dan tulus.

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1. Postur tubuh terbuka

Salah satu tanda yang jelas dari orang yang jujur dan tulus adalah postur tubuh yang terbuka dan tenang.

Bila seseorang memperlihatkan tubuhnya secara terbuka, tanpa menyilangkan lengan atau kaki, itu menandakan bahwa ia terbuka terhadap percakapan.

Artinya, dia merasa nyaman dengan diri sendiri dan tidak menyembunyikan apa pun.

2. Senyum tulus