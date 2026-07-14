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Ryandi Zahdomo
Selasa, 14 Juli 2026 | 13.44 WIB

Detektif Bongkar Trik Membaca Karakter Orang, Cukup Lihat Bagian Mata Ini

Ilustrasi mata perempuan. Sumber foto: Freepik - Image

Ilustrasi mata perempuan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa curiga bahwa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu saat berbicara dengan Anda? Membaca isi pikiran orang lain memang terdengar seperti kemampuan paranormal. 

Namun, dalam dunia psikologi nyata, Anda tidak butuh kekuatan magis untuk mengungkap motif tersembunyi seseorang, Anda hanya perlu menjadi pengamat yang jeli terhadap isyarat non-verbal mereka.

Kemampuan membaca bahasa tubuh ini bukan sekadar tebak-tebakan atau intuisi liar semata. Mantan petugas kepolisian yang kini menjadi detektif mengungkapkan bahwa rahasia memahami emosi terdalam seseorang terletak pada detail-detail kecil yang sering diabaikan, mulai dari intonasi suara hingga bagian putih mata lawan bicara kita.

Bagaimana cara kerjanya? Dikutip dari Your Tango, berikut adalah 6 kemampuan utama yang dimiliki oleh orang-orang yang mahir membaca karakter, berdasarkan sains dan pengalaman investigasi lapangan.

1. Menatap Putih Mata untuk Membaca Isyarat Sosial

Mata adalah jendela jiwa, dan sains modern sangat mendukung pernyataan klasik ini. Sebuah studi ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal bergengsi Proceedings of the National Academy of Science menemukan sebuah fakta menarik tentang anatomi mata manusia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa bagian putih mata kita (sklera) mengomunikasikan isyarat sosial yang sangat penting bagi interaksi manusia.

Otak kita, baik secara sadar maupun di bawah alam sadar, dirancang untuk memproses informasi dari bagian putih mata tersebut. Kemampuan menafsirkan isyarat sosial ini sangat krusial bagi perkembangan kognitif, pembentukan ikatan emosional, hingga mekanisme kelangsungan hidup kita saat menilai kejujuran atau ancaman dari orang lain.

2. Membaca Kontak Mata yang Mencurigakan

Saat seseorang menghindari kontak mata secara tiba-tiba di tengah percakapan, ini adalah sinyal merah pertama yang harus Anda waspadai. Komunikasi non-verbal, terutama pada area mata, merupakan jenis respons tubuh yang paling sulit dipalsukan secara konsisten oleh seorang pembohong.

Seseorang yang mendadak memalingkan wajah atau tidak berani menatap mata Anda biasanya sedang didera rasa gugup, tidak jujur, atau menyembunyikan fakta penting dari Anda. Mengetahui tanda-tanda spesifik pada area mata ini akan membuat Anda jauh lebih peka dan tidak mudah dimanipulasi dalam berbagai situasi.

Editor: Bintang Pradewo
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