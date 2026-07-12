Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 23.46 WIB

8 Kelebihan Menjadi Seorang Introvert di Tengah Dunia yang Serba Ramai

ilustrasi orang introvert di rumah. /Freepik - Image

ilustrasi orang introvert di rumah. /Freepik

JawaPos.com - Berada di lingkungan yang penuh aktivitas dan tuntutan sosial terkadang dapat membuat sebagian orang merasa cepat lelah, terutama mereka yang memiliki kepribadian introvert.

Sifat yang lebih tenang, suka merenung, dan menikmati waktu sendiri sering kali dianggap sebagai kekurangan oleh sebagian orang.

Padahal, menjadi introvert juga memiliki berbagai keunggulan yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam menjalani kehidupan.

Mengutip Blog Herald, berikut delapan keuntungan yang dimiliki seseorang dengan kepribadian introvert di tengah dunia yang semakin ramai.

1. Pemikir mendalam

Kaum introvert sering menghabiskan banyak waktu dalam pikirannya sendiri.

Faktanya, sifat introspektif memungkinkan mereka untuk memproses informasi pada tingkat yang lebih dalam sehingga mampu memecahkan masalah dan berpikir kritis.

Mereka tidak hanya cepat bereaksi, namun juga meluangkan waktu untuk menanggapi dengan penuh pertimbangan.

2. Pendengar yang luar biasa

Kemampuan untuk mendengarkan dan memahami secara mendalam dapat menjadi keuntungan yang signifikan dalam hubungan pribadi, lingkungan karier, bahkan dalam penyelesaian konflik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
9 Cara Introvert Menunjukkan Keinginan untuk Menyendiri Tanpa Mengatakannya Secara Langsung - Image
Kepribadian

9 Cara Introvert Menunjukkan Keinginan untuk Menyendiri Tanpa Mengatakannya Secara Langsung

Minggu, 12 Juli 2026 | 23.28 WIB

7 Kelebihan yang Membuat Seseorang Patut Bangga Memiliki Kepribadian Introvert - Image
Kepribadian

7 Kelebihan yang Membuat Seseorang Patut Bangga Memiliki Kepribadian Introvert

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.23 WIB

Menurut Psikologi, 7 Ciri Perilaku yang Menandakan Introvert, Bisa Diamati Tanpa Perlu Validasi! - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, 7 Ciri Perilaku yang Menandakan Introvert, Bisa Diamati Tanpa Perlu Validasi!

Kamis, 9 Juli 2026 | 20.53 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore