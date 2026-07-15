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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 15 Juli 2026 | 23.31 WIB

7 Sifat Mulia Orang yang Rela Memberikan Tempat Duduk kepada Orang Lain Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang menawarkan tempat duduk kepada orang lain (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang menawarkan tempat duduk kepada orang lain (Magnific)

JawaPos.com - Di tengah sibuknya kehidupan modern, baik di dalam bus yang padat, kereta yang penuh, atau ruang tunggu yang ramai tindakan sederhana seperti memberikan tempat duduk sering kali terabaikan. Padahal, dari sudut pandang psikologi, sikap kecil ini bukan sekadar tentang sopan santun biasa. Tindakan ini adalah cerminan nyata dari kepribadian, rasa empati, dan kualitas diri seseorang.

Saat menawarkan tempat duduk, seseorang menunjukkan kerelaan untuk mengorbankan kenyamanannya sendiri demi orang lain, tanpa peduli apakah kebaikan tersebut akan dibalas atau diingat. Dalam psikologi sosial, perilaku ini dinilai sebagai bukti kuat adanya nilai-nilai positif yang sudah tertanam erat di dalam diri mereka.

Melansir dari Geediting, berikut adalah tujuh sifat mulia yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang dengan tulus mau memberikan tempat duduknya kepada orang lain.

1. Empati yang Tinggi terhadap Kondisi Orang Lain

Sifat paling jelas yang tercermin adalah empati. Orang yang menawarkan tempat duduk mampu "membaca" situasi sekitar seperti melihat orang tua, ibu hamil, penyandang disabilitas, atau seseorang yang tampak kelelahan.

Dalam psikologi, empati bukan hanya soal merasa iba, tetapi kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain. Mereka bertanya dalam hati, "Bagaimana jika aku berada di posisi mereka?" Dari situlah dorongan untuk bertindak muncul secara alami, bukan karena paksaan.

2. Kesadaran Sosial yang Baik

Menawarkan tempat duduk menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup dalam gelembungnya sendiri. Ia sadar bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas sosial yang saling bergantung.

Psikologi menyebut ini sebagai social awareness, yaitu kemampuan memahami norma, kebutuhan, dan dinamika sosial di sekitarnya. Orang dengan kesadaran sosial tinggi cenderung lebih peka, tidak egois, dan mampu menyesuaikan perilaku demi kebaikan bersama.

Editor: Candra Mega Sari
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